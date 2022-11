Max Verstappen ziet het nut van de sprintraces in de Formule 1 niet in. Coureurs nemen in de sprintraces weinig risico waardoor er ‘niet echt een race’ plaatsvindt.

In Brazilië zal de derde en laatste sprintrace van het seizoen verreden worden, volgend jaar worden het er – na flink wat discussies met de teams en de FIA – zes. Het format moet voor meer spanning zorgen doordat de kwalificatie naar de vrijdag verschuift en de sprintrace op zaterdag de startvolgorde voor de zondag bepaalt.

De sprintraces kunnen echter op weinig steun van Max Verstappen rekenen. “Het gaat er elke keer bij deze sprintraces om dat je geen schade pakt en in de top-drie blijft”, zegt Verstappen. “Dat is in mijn ogen niet echt een race. Je weet dat er in de hoofdrace meer punten te verdelen zijn, daar wil je wel iets meer risico nemen.”

Lees ook: Grosjean bewondert ‘kalme’ Verstappen, maar hoopt op meer weerstand

Verstappen snapt wel dat een extra start wat meer spanning met zich meebrengt in een raceweekend, ‘maar alleen coureurs die niet op hun gebruikelijke positie staan zullen naar voren rijden’. Dat komt volgens Verstappen doordat coureurs in de sprintrace met één set banden de 100 kilometer kunnen afleggen. “Dan gebeurt er niet veel.”

Als het aan Verstappen ligt, dan houdt de Formule 1 het gewoon bij de hoofdrace op zondag. “Ik zie daar het probleem niet van in. We hebben zoveel spannende races gehad, je hoeft er dus niet nog een van een derde van de raceafstand aan toe te voegen.”

Lees ook: Sainz prijst Verstappen: ‘Hij heeft zich op elk gebied ontwikkeld’

“Iedereen is toch al zo voorzichtig”, stelt Verstappen. “Bij licht contact val je terug tot de laatste plaats, dan weet je dat het een lastige zondag wordt. Je neemt waarschijnlijk niet het risico, dus dan is het niet echt een race”, besluit de tweevoudig wereldkampioen.