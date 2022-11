Carlos Sainz prijst de prestaties van Max Verstappen, die het volgens hem dit seizoen ‘erg goed’ gedaan heeft. Niet alleen zijn prestaties, ook zijn groei door de jaren heen heeft indruk gemaakt op Sainz.

Het leek er begin dit seizoen op dat Ferrari weer voor de titels kon gaan, maar het seizoen 2022 viel de kant van het dominante Red Bull op. Verstappen won veertien van de tot nu toe twintig races en verbrak daarmee een record. Het leverde de tweevoudig wereldkampioen veel lof op, ook van Carlos Sainz.

“Ik denk niet dat ik hem nog meer hoef te prijzen voor zijn prestaties dit jaar, het is vrij duidelijk dat hij het erg goed gedaan heeft”, zegt Sainz. “Iedereen kan zien hoe goed hij heeft gepresteerd en hoe goed hij dit seizoen heeft uitgevoerd, zeker na de moeizame start met een paar uitvalbeurten.”

Het is volgens Sainz nog knapper omdat Red Bull ‘in staat was om te herstellen en veel zeges kon pakken’ en daarbij ‘veel goede momenten’ heeft gehad. “Zij zijn consistent gebleven en waren sterk op de gebieden waar wij niet zo sterk konden zijn. Mijn felicitaties aan hem en Red Bull, ze verdienen het volledig.”

Verstappen gegroeid

Sainz kent Verstappen niet alleen als concurrent, maar ook als oud-teamgenoot. De twee kwamen in 2015 als rookies bij Toro Rosso terecht en gingen vervolgens allebei hun eigen weg. Sainz weet dus als geen ander hoe de Nederlander de afgelopen acht jaren is gegroeid.

“Acht jaar is een lange tijd in de Formule 1 en in die acht jaar ontwikkel je je enorm”, stelt Sainz. “Hij heeft zich zeker op elk gebied ontwikkeld. Er is geen één gebied waar hij zich niet op ontwikkeld heeft en de manier waarop hij dat stap voor stap blijft doen, dat alles verbeteren… Er is niets dat we niet kunnen verbeteren in acht jaar.”

Dat Verstappen nu met de RB18 een competitieve auto heeft, helpt hem daarbij. “Hij maximaliseert het nu, nu hij een competitieve auto heeft. Dat heb je nodig in de Formule 1, anders win je nooit”, besluit de Ferrari-coureur.