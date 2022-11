Als jongste Nederlander ooit maakt hij deze maand zijn entree in de nieuwe Quote 500, de jaarlijkse ranglijst der rijken. Maar Max Verstappen (25) scoort hoog in bijna alle lijstjes. Door zijn sportieve successen is hij de afgelopen jaren in F1-tempo uitgegroeid tot wereldster. Dat werpt de vraag op: hoe groot is ‘het merk Max’ inmiddels daadwerkelijk?

Sportmarketeers Bob van Oosterhout en Guus Pennings zijn thuis in de wereld van de internationale topsport en daarnaast trouwe Formule 1-volgers. Op verzoek van FORMULE 1 Magazine laten zij hun licht schijnen over Max Verstappen als prominent lid van een nieuwe generatie jonge wereldsterren, met voetballers Kylian Mbappé en Erling Haaland, tennisster Naomi Osaka en NBA-basketballer Giannis Antetokounmpo.

“Max is in zekere zin on-Nederlands”, vertelt Bob van Oosterhout. “Hij heeft iets brutaals over zich, iets non-conformistisch. Het merk Max vind ik een ijzersterk merk, het merk van een winnaar. Max is in mijn ogen een predator, een roofdier van het ergste soort, maar dan in de positieve betekenis van het woord.”

Guus Pennings (GP): “Dat plaatje herken ik. Max heeft iets heel eigenzinnigs. Hij doet dingen op zijn eigen manier en loopt niet met de stroom mee. Het is heel makkelijk om als jonge gast het voorbeeld van Lewis Hamilton te volgen als deze naast je staat op de grid en gaat knielen voor Black Lives Matter. Vijftien anderen knielen met Hamilton mee, maar Max blijft staan. En niet omdat hij die beweging niet ondersteunt, maar omdat hij er op zijn eigen manier invulling aan geeft.”

