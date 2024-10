Alpine-teambaas Oliver Oakes legt uit hoe zijn renstal het hele jaar al niet synchroon loopt met de andere Formule 1-teams. De Franse renstal was laat met het meebrengen van de eerste upgrades, maar dat kan voor de laatste races van het seizoen juist een voordeel voor Alpine zijn. Oakes hoopt dat zijn team daardoor nog net even wat beter kan presteren.

Alpine begon het huidige seizoen slecht, en eindigde de eerste paar races steeds achteraan de grid. Vanaf de Grand Prix van Miami, waar Esteban Ocon het eerste WK-punt voor het Franse team pakte, ging het Alpine beter af. De coureurs van de renstal reden zelfs vier keer achter elkaar, vanaf de Grand Prix in Monaco tot aan de Grand Prix van Oostenrijk, de punten in.

De afgelopen drie races stond het team na de finishlijn steeds weer met lege handen, maar teambaas Oakes waarschuwt dat Alpine tijdens de laatste zes races weer progressie kan boeken. “We weten dat er tussen nu en het einde van het jaar nog wat performance komt”, vertelt de teambaas aan Autosport. “Na Spa en Zandvoort wil je alleen maar overleven. Deze reeks races was een soort van roeien met de riemen die we hadden.”

Niet synchroon

Oakes legt uit hoe Alpine in het begin van het seizoen later dan de directe concurrentie met upgrades kwam. Hierdoor heeft het Franse team aan het einde van het seizoen misschien juist wel een voordeel.

“Ik denk dat we niet helemaal synchroon lopen (betreffende de doorontwikkeling, red.). We waren te laat met wat we in het begin van het seizoen hadden meegenomen en dan loop je niet helemaal gelijk”, legt de teambaas uit. “Ik hoop dat we tussen nu en het einde van het jaar in ieder geval kunnen laten zien dat we nog wat kunnen presteren.”

Ocon

Esteban Ocon verruilt aan het einde van het seizoen Alpine voor Haas, en wordt vervangen door reservecoureur Jack Doohan. Volgens Oakes heeft het aankomende vertrek van de Fransman geen invloed op de motivatie van het team. “Natuurlijk raken ze wel eens gefrustreerd, net als ik”, redeneert de Brit. “Je wilt zondag niet rondrijden zonder iets om voor te vechten.”

