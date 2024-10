Renault-CEO Luca de Meo is keihard voor het team van Alpine, dat onderdeel is van de Franse autogigant. Renault maakte onlangs bekend dat het stopt met de productie van Formule 1-motoren, tot grote spijt van het personeel in de fabriek in Viry-Châtillon. De Meo verdedigt zijn keuze door te stellen dat Alpine de laatste jaren te weinig heeft opgeleverd. “Het team zet zichzelf voor schut”, aldus de Italiaan.

“Het is een heel emotioneel onderwerp, ook voor mij”, zei De Meo tegen de Franse sportkrant L’Équipe. “Het doet me veel verdriet, maar dit is het resultaat van maandenlange observatie. In mijn werk kan ik echter niet denken als een fan. Ik ben een manager. Ik sta aan het hoofd van een beursgenoteerd bedrijf. Helaas betekent dat dat ik het Formule 1-project moet heroverwegen om te kunnen winnen.”

“Dus dan moet je gaan kijken wat je op de korte termijn kunt veranderen”, vervolgde de Renault-CEO op ernstige toon. “Het team is de afgelopen jaren onzichtbaar geworden. Nog twee jaar zo en het hele project was uit de hand gelopen”, doelde hij op de tegenvallende resultaten van de laatste paar jaar. “We zijn al drie seizoenen in verval. Daar moest echt iets aan gedaan worden. En gelukkig komen de meeste fans uiteindelijk voor het raceteam, niet voor de motor.”

‘Alpine zet zichzelf voor schut’

Luca de Meo stelde verder dat Alpine de afgelopen jaren te weinig heeft opgeleverd om een eigen motorfabriek te kunnen onderhouden. De Renault-faciliteit in Viry-Châtillon wordt om die reden omgebouwd tot een ‘centrum voor straatauto-technologie’. “Alpine zit in een dip”, legde hij uit. “Mijn aandeelhouders zien dat ook, het team levert geen geld op. Met P16 en P17 zetten we onszelf gewoon voor schut. De bekende leus ‘de marketing betaalt het allemaal wel terug’ gaat ook niet op.”

Tot slot benoemde de Renault-topman dat de nieuwe motorreglementen voor 2026 een enorme kostenpost zijn voor het bedrijf. “Ik vergelijk de nieuwe reglementen het liefst met een soort Frankenstein – een compromis tussen de eisen van elke fabrikant”, besloot hij. “Daardoor zijn de ontwikkelingskosten exponentieel gestegen. We houden toekomstige motorreglementen in het achterhoofd, maar willen ons ook op andere projecten kunnen richten.”

