Volgens Alpine was de keiharde crash van Jack Doohan in de tweede vrije training voor de GP van Japan het gevolg van een fout van de coureur. De Franse renstal heeft geen technische problemen kunnen ontdekken. Doohan slaagde er niet in om zijn DRS-flap tijdig te sluiten, waardoor hij op hoge snelheid in de muur klapte. De Australiër kwam ongeschonden uit de crash, maar zijn sessie zat er meteen op.

Jack Doohan miste de eerste trainingssessie doordat hij zijn bolide moest afstaan aan de Japanse Ryo Hirakawa. Daarmee voldoet Alpine deels aan de rookie-eisen voor 2025. In de tweede vrije training kroop Doohan zelf achter het stuur van de A525, al was zijn sessie van korte duur. Al na een paar ronden miste hij de eerste bocht en klapte hij met bijna 300 kilometer per uur in de muur. De aard van de crash, evenals de zware impact, leidden tot speculaties dat een mechanisch probleem de oorzaak zou kunnen zijn.

Alpine heeft echter de auto van Doohan grondig geanalyseerd en geconcludeerd dat de coureur zelf verantwoordelijk was voor het incident. Zijn DRS-flap was immers niet dichtgeklapt toen hij de bocht instuurde. De achtervleugel wordt automatisch gesloten wanneer de coureur na een DRS-zone op de rem trapt, maar omdat Doohan de eerste bocht volgas wilde nemen, had hij de DRS handmatig moeten uitschakelen.

Doohan onder druk

“We zijn allemaal opgelucht dat Jack deze crash kan navertellen”, reageerde teambaas Oliver Oakes. “Hij maakte een inschattingsfout door de DRS-flap niet te sluiten bij het ingaan van de eerste bocht”, verduidelijkte hij. “Daar kunnen we van leren, en ik weet zeker dat hij en het team klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. De monteurs zijn druk in de weer om de auto rijklaar te maken. Wat betreft de resultaten van vandaag, zijn er nog een aantal dingen waar we aan moeten werken.” Het is vooralsnog onduidelijk of Alpine de auto na de botsing ombouwt naar een nieuw chassis.

“Allereerst: ik voel me oké na het incident”, voegde Jack Doohan eraan toe. “Het was een zware crash. Ik werd een beetje verrast, maar ik ga hier zeker van leren. Ik weet dat het team nog veel werk voor de boeg heeft om de auto te repareren, dus ik wil hen alvast bedanken voor hun inspanningen. Voor nu richt ik me op morgen, wanneer we dankbaar gebruik kunnen maken van de derde vrije training om ons voor te bereiden op de kwalificatie.” Het is de tweede crash voor Doohan, die tijdens de openingsronde in Melbourne ook al uitviel. Binnen het team staat hij onder grote druk van reservecoureur Franco Colapinto.

