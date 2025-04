Jacques Villeneuve toont medeleven met Jack Doohan na zijn megaklapper in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan. De voormalige Formule 1-wereldkampioen ziet dat de Alpine-coureur al voor zijn eerste race in een lastige positie verkeert, waardoor de crash een ’teken aan de wand’ was.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan werd overschaduwd door een zware crash. Jack Doohan verloor op het rechte stuk na start-finish de controle over zijn auto, schoot van de baan en kwam op hoge snelheid tegen de bandenstapel tot stilstand. Voor de Alpine-coureur maakt dit de situatie er niet gemakkelijker op. “Het probleem is dat hij al voor de eerste race wist dat hij dit seizoen waarschijnlijk niet zou afmaken. Hij is onder enorme druk gezet door Flavio Briatore, met Colapinto in de coulissen”, legt Villeneuve uit als analist van Sky Sports F1.

Wanhoop

De voormalige Formule 1-wereldkampioen betuigt sympathie voor de rookie. “Je kunt het zien aan zijn rijgedrag. Het is niet comfortabel, het is echt niet comfortabel en wanneer de bestuurder zich in die situatie bevindt, zelfs psychologisch, zal het rijden niet natuurlijk zijn en zullen er kleine foutjes gaan gebeuren.”

De crash was volgens de Canadees een ‘ teken aan de wand’. “Zijn rijstijl was er een van wanhoop, hij moest bewijzen dat hij beter is dan Gasly, dus ze zouden hem moeten geruststellen door te zeggen: ‘Kijk, je doet een paar races’, maar dan word je waarschijnlijk vervangen.’”

Agressief

Op het rechte stuk kwam Doohan met zijn linker achterband op het gras. Op de beelden is te zien dat de DRS nog open stond bij het ingaan van de eerste bocht, waardoor de Australiër met 300 kilometer per uur spinde en crashte. De auto was volledig afgeschreven: de zijkant van de wagen was zwaar beschadigd en het achterwiel werd gelanceerd. Doohan stapte op eigen kracht uit de auto, maar was zichtbaar duizelig.

“Het zag er agressief uit en was net een klein beetje te veel. Het zou goed zijn geweest in normale omstandigheden met de banden warm en zonder wind in de rug, maar het team zou in de gegevens kunnen zien dat de ophanging misschien faalde”, analyseert Villeneuve. “Dat is iets wat we nu niet echt kunnen zien, maar het zag er erg agressief uit en de manier waarop het draaide was erg verrassend.”

