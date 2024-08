De medewerkers van het Franse Alpine gaan op de vrijdag voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Monza protesteren. Het personeel is het er niet mee eens dat Renault in 2026 als motorleverancier uit de Formule 1 vertrekt. Alpine heeft plannen om als het nieuwe reglement ingaat door te gaan als klantenteam.

Alpine maakte eerder dit jaar bekend dat het in 2026 verder wil gaan als klantenteam. Voormalig teambaas Bruno Famin legde in juli uit dat het kopen van een motor een stuk goedkoper is dan de motorenproductie voortzetten. Alpine is naar verluidt al in gesprek met Mercedes om een klant van de Duitse renstal te worden. Medewerkers van het bedrijf willen met hun protest op Monza daar een stokje voor steken.

Vreedzaam protest

“Dit project brengt het risico met zich mee dat veel ingenieurs en technici, die beschouwd worden als de elite in hun vakgebied, Frankrijk zullen verlaten om hun activiteiten in de Formule 1 voort te zetten”, waarschuwde de medewerkers, tegenover de aanwezige pers op Monza. “Daarnaast zullen de contracten van ongeveer honderd dienstverleners aflopen.”

De medewerkers hopen met banners en witte T-shirts met de hashtag #ViryonTrack (Viry-Châtillon is de locatie van de motorenfabriek, red.) aandacht te vragen voor hun zorgen. Het personeel wil met hun vreedzame protest op de tribunes de Formule 1-sessies zelf verder niet verstoren.

