Visa RB-teambaas Laurent Mekies en Red Bull-teambaas Christian Horner vinden het jammer dat Alpine als motorleverancier uit de Formule 1 vertrekt. Volgens de twee teambazen is het geen goed nieuws voor de autosport. Vertrekkend Alpine-teambaas Bruno Famin legt uit waarom de Franse renstal toch het plan doorzet.

Alpine stopt in 2026 met de eigen productie van Formule 1-motoren. Het team zou naar verluidt in gesprek zijn met Mercedes om een klant van de Duitse renstal te worden, maar heeft nog niks bevestigd. Wel legt vertrekkend Alpine-teambaas Famin uit waarom de renstal stopt met de motorenproductie.

“Als je kijkt naar de kosten voor het ontwikkelen van een motor vergeleken met het kopen van een motor, dan is er een enorm verschil”, vertelde Famin aan Formula1.com. “Dat enorme verschil wordt niet gecompenseerd door prijzengeld, omdat al het prijzengeld naar het team gaat.”

Slecht nieuws

Visa RB-teambaas Laurent Mekies, zelf een klantenteam van Red Bull, vindt het jammer dat Alpine niet langer zelf de motoren zal maken. “Ik denk dat het altijd slecht nieuws is als je een motorleverancier verliest,” zei hij, tegen Motorsport Week. “Het komt gelukkig op een moment dat er veel fabrikanten in de Formule 1 zitten. Dus ik zou zeggen dat de sport zich deze verandering goed kan veroorloven. Maar het is nooit goed nieuws als we een motorleverancier verliezen.”

Red Bulls Christian Horner is het met zijn Visa RB-collega eens. Zijn eigen team produceert sinds 2022 de eigen motoren, in samenwerking met Honda. Vanaf 2026 werkt het Oostenrijkse team samen met het Amerikaanse Ford. “Het is altijd triest om een motorfabrikant te zien gaan. Viry (waar de Alpine-fabriek zit, red.) is al vele, vele jaren bij de Formule 1 betrokken. Ze hebben ook jarenlang motoren aan ons geleverd, dus we kennen veel van de mensen daar en wensen ze het allerbeste voor de toekomst.”

