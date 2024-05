Italiaanse media melden dat Alpine – dat in 2024 een hopeloze start maakte aan het seizoen – een oude bekende wil strikken om orde op zaken te stellen. Renault-topman Luca de Meo zou proberen om oud-teambaas Flavio Briatore nog eens naar Enstone te halen. Briatore was begin deze eeuw de grote baas bij het Formule 1-team van Renault, alvorens hij door crashgate werd ontslagen.

Volgens Corriere della Sera moet Flavio Briatore binnenkort aan de slag gaan als ‘supervisor’. De Italiaanse zakenman krijgt daarbij geen actieve rol langs het circuit. Hij mag echter wel zijn invloed uitoefenen op wat er achter de schermen gebeurt. Alpine wil naar verluidt ook een samenwerking met Adrian Newey bewerkstelligen. De Britse ingenieur neemt dit seizoen na achttien jaar afscheid van Red Bull.

Flavio Briatore is een controversieel figuur binnen de Formule 1. In zijn tijd bij Benetton en later Renault won hij wereldtitels met Michael Schumacher en Fernando Alonso, alvorens hij in 2009 het veld moest ruimen. Zijn betrokkenheid bij crashgate – het schandaal waarbij Nelson Piquet Jr. zijn bolide met opzet in de muur reed – leverde Briatore een levenslange verbanning op. Deze werd later weer teruggedraaid. De 74-jarige Italiaan was de afgelopen jaren actief als de manager van Alonso en wordt nog veel in de paddock gespot.

Bij Alpine kunnen ze nog niet bevestigen of Briatore daadwerkelijk naar Enstone komt. “Als team hebben we regelmatig contact met een aantal experts uit de industrie”, heeft een woordvoerder laten weten. “Waar nodig vragen we mensen met de nodige ervaring om advies. We kunnen geen commentaar geven op individuele zaken.”

