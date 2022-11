Alpine zegt actie te ondernemen nadat het team 882 haatberichten tijdens en na de sprintrace in Brazilië heeft gekregen. Het ging daarbij om 162 ‘zeer hatelijke’ berichten gericht aan het team, de coureurs en fans.

Het had met de zesde en zevende startplek een sterke sprintrace kunnen worden voor Alpine, maar het eindigde in een ramp. Fernando Alonso en Esteban Ocon hadden in bocht 4 van de openingsronde al licht contact maar even later ging het alsnog fout op start/finish.

Alonso probeerde daar Ocon in te halen, maar liep daarbij schade aan de voorvleugel op. De stewards kenden Alonso een tijdstraf van vijf seconden toe, evenals twee strafpunten op zijn licentie. De twee onderonsjes leidden niet alleen tot wat verhitte opmerkingen tussen de twee coureurs zelf, ook op sociale media kreeg Alpine naar eigen zeggen veel haatberichten.

Lees ook: Alonso telt dagen tot Alpine-afscheid af na contact met Ocon: ‘Nog maar één race…’

Het ging uiteindelijk om maar liefst 882 ‘haatberichten’, waarvan er 162 ‘zeer hatelijk’ waren. Genoeg reden voor Alpine om in een verklaring aan te kondigen dat het actie onderneemt tegen individuen of groepen die dit soort berichten delen of aanmoedigen. “Wat er ook op de baan gebeurt, er is absoluut geen excuus voor hatelijke opmerkingen, misbruik of giftigheid gericht tegen onze coureurs, teamleden, fans of wie dan ook online”, laat Alpine in een verklaring weten.

Alpine noemt het ‘volstrekt onaanvaardbaar’ dat zij 882 haatberichten kregen. “Wat we vandaag hebben gezien staat helaas niet op zichzelf. We blijven haat en discriminatie online zien en als team zullen we dit niet tolereren. We zullen actie ondernemen tegen individuen of groepen die berichten op sociale media plaatsen of verspreiden die online misbruik van onze coureurs, teamleden of fans bevatten of aanmoedigen.”