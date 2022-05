Alpine is het niet eens met de oproep van Red Bull-teambaas Christian Horner om het budgetplafond dit seizoen te verhogen vanwege de inflatie. Volgens teambaas Otmar Szafnauer is het nog steeds haalbaar om binnen de limiet te blijven: “Als wij het kunnen, kunnen anderen het ook.”

Red bull-teambaas Christian Horner waarschuwt de Formule 1 dat ‘zeven teams de laatste vier races’ van het seizoen moeten missen vanwege de inflatie met het huidige budgetplafond. Dat bedrag staat op dit moment op 140 miljoen dollar, met uitzondering van salarissen van de coureurs en de topmannen binnen het team. Dat is volgens Horner, die daarin gesteund wordt door Ferrari, Mercedes en McLaren, dus niet genoeg, maar Alpine is geen voorstander van het verhogen van het budgetplafond.

“We hebben onze budgetten vroegtijdig vastgelegd, we hebben de inflatie geanticipeerd. De inflatie heeft ons niet zomaar overvallen”, zegt Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. “Als wij het kunnen, kunnen anderen het zeker ook. Ik ben er geen voorstander van om de limiet zomaar te verhogen.”

Lees ook: Horner waarschuwt: ‘Teams moeten races missen door budgetplafond’

Volgens Szafnauer is het ook met de inflatie goed mogelijk om binnen het budgetplafond te blijven, ook al benadrukte Horner dat de vrachtkosten verviervoudigd zijn. “Als de vrachtkosten met 2,5 miljoen of 3,5 miljoen omhoog gaan, maar je ontwikkelingsbudget is 20 miljoen, kun je dan niet je ontwikkelingsbudget 17 miljoen maken en nog steeds onder de limiet blijven? Dat kan.”

“Dat beperkt je ontwikkeling”, vervolgt Szafnauer. “Het is dus veel makkelijker om, als je het geld hebt, naar de FIA te gaan en te lobbyen om de limiet te verhogen en je ontwikkelingsbudget gelijk te houden.” Szafnauer kan dan ook alleen maar lachen om de opmerking van Horner dat teams races zouden moeten missen. “Het zal ons omhoog helpen in het kampioenschap. Daar ben ik blij mee”, grapt de Alpine-teambaas. “Moeten we daar rekening mee houden of was hij gewoon aan het grappen?”