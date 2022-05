Red Bull-teambaas Christian Horner waarschuwt de Formule 1 dat sommige teams dit seizoen races moeten missen als het budgetplafond op het huidige niveau van 140 miljoen dollar blijft staan.

De Formule 1 introduceerde vorig jaar het budgetplafond om de teams dichter bij elkaar te brengen. Dat plafond wordt elk jaar wat omlaag gebracht en staat op dit moment op 140 miljoen dollar, waarbij nog steeds uitzonderingen gelden voor salarissen van de coureurs en de topmannen binnen het team.

Toch is dat nog steeds niet genoeg, waarschuwt Red Bull-teambaas Christian Horner, aangezien de inflatie voor hogere uitgaven zorgt. Hij denkt dat het probleem dusdanig groot is, dat teams mogelijk races moeten missen.

“Zeven teams zouden waarschijnlijk de laatste vier races moeten missen om dit jaar binnen de limiet te blijven”, stelt Horner. “Het gaat niet alleen om de grote teams. Het zijn de teams in het middenveld die echt worstelen met inflatieproblemen.”

Horner, die op dit standpunt kan rekenen op steun van teams als Mercedes, McLaren en Ferrari, vindt dat het probleem van de inflatie binnen het budgetplafond opgelost moet worden door de FIA. “De FIA heeft een zorgplicht. Ik weet dat ze het serieus nemen. Energierekeningen, kosten van levensonderhoud, de kosten stijgen exponentieel en de Formule 1 is niet vrijgesteld. De vrachtkosten zijn verviervoudigd en dat is niet iets wat we kunnen controleren”, aldus Horner.

