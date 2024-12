Alpine-teambaas Oliver Oakes heeft gereageerd op het ontslag van Esteban Ocon. De Fransman moest al voor de GP van Abu Dhabi plaatsmaken voor de Australische Jack Doohan. Alleen zo kon Ocon dinsdag, tijdens de traditionele post-season test, alvast instappen bij Haas. Terwijl fans verontwaardigd reageerden op het vroegtijdige ontslag, stelt Oakes dat het onvermijdelijk was.

“Ik ben het niet eens met alles wat ik heb gelezen over de manier waarop we Esteban (Ocon, red.) hebben behandeld,” reageerde Oliver Oakes tegenover het Franse L’Équipe. “We zijn hier niet om aardig te doen; we zijn hier om te racen. Uiteindelijk rijdt hij straks voor een ander team, en ik moet me om Alpine bekommeren. We moeten door.” Oakes legde uit dat critici bovendien geen weet hebben van de fijne details. “Ze kennen niet het hele verhaal,” benadrukte hij. “Dan kun je natuurlijk makkelijk commentaar geven. Esteban Ocon heeft een grote rol gespeeld binnen Alpine, maar aan alles komt een einde.”

‘Scoorde weinig punten’

Volgens de laatste geruchten had het vertrek van Ocon ook te maken met Jack Doohan. De Australiër zou de GP van Abu Dhabi als laatste test hebben gekregen, omdat adviseur Flavio Briatore veel liever Williams-talent Franco Colapinto een contract aanbiedt voor 2025. Oakes wil die geruchten echter ontkrachten. “Het had alles te maken met de test die Ocon wilde doen met Haas,” verzekerde hij. “We hebben gehandeld in het belang van het team. Voor mij is het gewoon heel belangrijk dat Jack (Doohan, red.) zich goed kan voorbereiden op het komende seizoen.”

“Het is voor Ocon ook goed om alvast te wennen aan de nieuwe omgeving en de mensen waarmee hij volgend jaar gaat werken,” vervolgde Oakes, doelend op het team van Haas. “En zonder gemeen te klinken – de laatste tijd was zijn bijdrage aan het team gering. Hij scoorde weinig punten en werd vaak al uitgeschakeld in Q1,” zei de Brit kritisch. “Daarbij gaat hij straks rijden voor een van onze naaste rivalen. Dan is het goed dat er geen twijfel bestaat over zijn loyaliteit.”

Esteban Ocon kwam tijdens de post-season test in Abu Dhabi voor het eerst in actie namens Haas (Motorsport Images)

