Bij Alpine is teambaas Otmar Szfanauer ervan overtuigd dat Esteban Ocon en zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly ‘goed zullen samenwerken’, ondanks hun rivaliteit vroeger in de karts.

Alpine moest op zoek naar een nieuwe coureur nadat zowel Fernando Alonso (Aston Martin) als reservecoureur Oscar Piastri (McLaren) bekendmaakte het Alpine-zitje af te slaan. De Franse renstal had meerdere opties, waaronder Daniel Ricciardo en Mick Schumacher, maar koos uiteindelijk voor Pierre Gasly.

De coureur uit Normandië moest daarvoor wel losgeweekt worden van de Red Bull-familie. Daar heeft Alpine, volgens Sky Sports, maar liefst tien miljoen euro voor neergeteld. Daardoor rijden volgend jaar Gasly en Ocon naast elkaar, samen voor een Franse renstal.

Ocon gaf echter aan dat hij het liefst Mick Schumacher als teamgenoot zou hebben, door zijn goede band met de Duitser. Die band is wat minder met Gasly, die in 2018 te kennen gaf dat de twee landgenoten vrienden waren totdat Gasly Ocon steeds versloeg in de karts. “We zijn geen vrienden meer”, zei Gasly destijds.

Lees ook: Afscheid Gasly valt Tost zwaar: ‘Franz bijna tot tranen geroerd’

Een paar jaar later verwacht Alpine-teambaas Otmar Szafnauer dat de twee goed zullen samenwerken en die concurrentie achter zich leggen. “Ze kennen elkaar al een heel lange tijd en hebben samen geracet”, zegt Szafnauer. “Ze hebben allebei zo goed als evenveel ervaring, zijn allebei erg snel en ambitieus. Ik denk dat ze goed zullen samenwerken.”

Szafnauer benadrukt dat Alpine een ‘weloverwogen beslissing’ heeft genomen. “Dat betekent dat we dit met het hele team hebben besproken, ook met Esteban. Het is een teamsport en we moeten wel kunnen samenwerken. En Esteban was zeer ondersteunend, Pierre ook. Het zijn professionals en ze hebben geen problemen om met elkaar te werken. Hopelijk zal hun vriendschap weer oplaaien. Ze waren ooit vrienden, maar vanuit een professioneel standpunt zijn ze erg blij om samen te werken.”