Alpine – en moederbedrijf Renault, dat de motoren maakt – maakt zich geen zorgen voor het nieuwe motorreglement van 2026. Vanuit verschillende teams komt de roep opzetten om de regels wat aan te passen voordat het te laat is, maar Alpine ziet daar geen reden toe.

Onder Formule 1-teams heerst wat onenigheid rondom het nieuwe motorreglement dat in 2026 ingaat. Het ene kamp wordt geleid door Red Bull. Christian Horner en Max Verstappen uitten eerder al hun zorgen over de gevolgen van de nieuwe regels. Horner waarschuwde voor de creatie van een ‘Frankenstein-auto’ en Verstappen noemde de nieuwe vooruitzichten ‘afschuwelijk’. Ook Ferrari maakt zich enigszins zorgen over wat de nieuwe motoren betekenen voor het ontwerp van de auto.

Aan de andere kant staat de aloude rivaal van Horner en Verstappen: Mercedes, geleid door Toto Wolff. Wolff kan zich volledig vinden in de nieuwe regels en grapte dat Horner gewoon bang is voor slechte resultaten. Mercedes staat nu niet langer alleen, want ook bij Alpine willen ze graag vasthouden aan de regels zoals ze nu op tafel liggen.

“Wij willen het graag houden zoals het nu is”, vertelde teambaas Otmar Szafnauer aan verschillende media. “Ik volg het niet heel nauw, ik was zelf niet betrokken bij de onderhandelingen, maar wij zijn in ieder geval tevreden met de huidige plannen. Het zou me erg verbazen als er nu nog iets gaat veranderen.”

Szafnauer trekt ook de vergelijking met de onderhandelingen over de huidige reglementen die in 2022 in werking traden. “Ik weet nog dat ik in al die meetings zat over de regels van nu, en iedereen was bang dat het racen er minder op zou worden. Ikzelf dacht dat ook. We dachten dat alle auto’s er hetzelfde uit zouden gaan zien, dat het niet meer echt F1 zou zijn, etcetera. Dat is niet het geval. Dus het is lastig om de toekomst te voorspellen, al helemaal zo vroeg in het traject. We gaan het vanzelf zien. Maar ik denk dat we geen Frankenstein-auto’s gaan krijgen.”

