Alpine-directeur Marcin Budkowski verwacht dat de Grand Prix van Rusland weer een stukje beter zal zijn voor het team na een ietwat teleurstellende race op Monza. Het zal dan nog niet helemaal perfect worden, voorspelt Budkowski, maar hij hoopt op een betere kwalificatie én meer punten.

Waar Alpine in de Grand Prix van Nederland nog goed scoorde met tien punten, moest het op Monza genoegen nemen met de helft. Fernando Alonso en Esteban Ocon waren op de hogesnelheidstempel niet in staat om Q3 te bereiken in de kwalificatie, maar konden in de race mede dankzij een goede start alsnog de achtste en tiende plaats bereiken, waarmee het weer wat uitliep op concurrent AlphaTauri. Directeur Marcin Budkowski verwacht dat Alpine op het Sochi Autodrom weer wat beter zal presteren.

“Sotsji zal wat beter worden,” zegt Budkowski tegen Motorsport.com, “niet perfect, maar beter. We zouden weer moeten terugkeren naar het niveau dat we hadden. Dat betekent een top tien bij de kwalificatie en dat we voor iets meer punten strijden.”

Hoewel Alpine dus slechts vijf punten pakte in Italië, weet Budkowski ook dat het slechter had gekund. “Gezien onze startposities is het eerlijk gezegd een goed resultaat dat beide auto’s in de punten belandden. We wisten dat we het lastig zouden krijgen op Monza, aangezien ons pakket niet echt aangepast is voor dit soort circuits. Dat we hier dus vijf punten pakten terwijl AlphaTauri puntloos bleef maakt dat het een behoorlijk weekend was. Het was een enerverende race voor ons”, aldus de Alpine-directeur.

