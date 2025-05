Alpine-teambaas Oliver Oakes rekent af met de geruchten dat Franco Colapinto vanaf de GP Emilia-Romagna Jack Doohan zal vervangen. De geruchten werden de wereld in geslingerd, nadat een sponsor van Colapinto zich in een interview versprak. ‘Ik weet zeker dat er veel mensen in Argentinië zijn die hem deze zondag al in de auto willen hebben’, aldus Oakes

Jack Doohan moet eigenlijk al sinds zijn debuut bij Alpine uitkijken voor reservecoureur Franco Colapinto. De Australiër mag dit jaar eindelijk als voltijdscoureur voor de Franse renstal rijden, maar er gaan al vanaf januari, toen Alpine Colapinto contracteerde als reservecoureur, geruchten rond dat Doohan niet lang meer in de Formule 1 heeft. Horacio Marín, CEO van oliebedrijf YPF én sponsor van Colapinto, gooide deze week nog meer olie op het vuur door een verspreking.

Verspreking

De CEO zei tijdens een interview met La Nación+, toen hij dacht dat de camera’s uitstonden, dat Colapinto tijdens de GP Emilia-Romagna zijn debuut zal maken. Marín nam later zijn uitspraak weer terug. Alpine-teambaas Oliver Oakes werd in Miami gevraagd naar het moment, en gaf aan het allemaal met een korreltje zout te nemen.

“Ik zag het net als iedereen. Volgens mij was het gewoon een sponsor uit Argentinië die buiten beeld zijn mening gaf over wanneer Franco in de auto zal zitten. Ik weet zeker dat er veel mensen in Argentinië zijn die hem deze zondag al in de auto willen hebben”, vertelt Oakes. “Ik denk dat we als team vrij open zijn geweest en dat is gewoon lawaai buiten ons om. Jack moet zijn werk goed blijven doen, maar ik denk dat het logisch is dat er altijd speculaties zijn.”

De teambaas sluit af met geruststellende woorden voor Doohan. “Zoals het er nu voor staat, is Jack onze coureur, samen met Pierre. Ik denk dat we daar vrij duidelijk over zijn geweest. Ik bedoel, we evalueren het altijd. Maar ja, vandaag is dat het geval.”

