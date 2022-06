Als het aan Alpine-teambaas Otmar Szafnauer ligt, dan heeft reservecoureur Oscar Piastri volgend jaar een fulltime-zitje in de Formule 1. Of dat bij Alpine of bij een ander team is, wil de Amerikaan nog niet zeggen.

Piastri maakte enorme indruk op weg naar de Formule 1 met drie titels op rij, met het Formule 2-kampioenschap van vorig jaar als hoogtepunt, maar zag dat laatste opstapje mislukken. Bij Alpine was er geen ruimte en het Franse team kon – en wilde – Piastri niet zomaar bij een ander team kwijt.

Piastri is als reservecoureur betrokken bij de ontwikkeling van de bolide en krijgt genoeg tijd om zich voor te bereiden op het opstapje. Die zal er zeker komen, weet Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. Hij geeft namelijk aan dat het zeker is dat Piastri in 2023 in de Formule 1 rijdt. Opvallend genoeg laat de Amerikaan daarbij in het midden waar dat dan is, wat weer de geruchten aanwakkert.

Piastri wordt namelijk genoemd als vervanger van Nicholas Latifi bij Williams, waar hij mogelijk zelfs halverwege het seizoen zou kunnen instappen volgens geruchten. Die optie lijkt waarschijnlijk, aangezien Szafnauer ook meteen verklapt dat er rond de zomer gesprekken zullen plaatsvinden over het contract van Fernando Alonso. Zijn contract loopt eind dit jaar af en er gaan verhalen dat de Spanjaard nog minstens een jaar doorgaat. Hij heeft die wens in ieder geval al uitgesproken: het liefst zou hij nog minstens ’twee of drie jaar’ doorgaan in de Formule 1.

Williams-teambaas Jost Capito laat in ieder geval weten dat hij niet van plan is om zijn rijdersduo dit seizoen te veranderen. “We zijn van plan de contracten te honoreren. We hebben geen andere plannen.” Wel is de Duitser positief over Piastri. “Oscar is klaar om in de Formule 1 te rijden, ik denk dat hij wel iemand is die op het lijstje staat”, doelt hij niet alleen op zijn eigen, maar ook vele andere teams.