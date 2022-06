Het Australische talent Oscar Piastri is volgens de laatste paddockgeruchten voorbestemd voor een racezitje bij Williams. De grootste vraag lijkt of de Formule 2-kampioen van 2021 dit jaar nog instapt of tot volgend seizoen moet wachten op zijn racedebuut.

Piastri, een product van het talentenprogramma van Alpine, staat dit jaar vooralsnog langs de lijn. Alpine zelf heeft namelijk geen plek voor hem in 2022. Het slaagde er daarnaast ook niet in de coureur uit Melbourne elders onder te brengen. Dit ondanks een indrukwekkend CV: Piastri won achtereenvolgend de Formule Renault Euro, Formule 3 en Formule 2. Ook in 2023 lijkt er geen plek voor Piastri bij Alpine.

Volgens de laatste geruchten lonkt de verlossing nu voor Piastri in de vorm van een Williams-zitje. Het doorgaans goed geïnformeerde The-Race bericht daarbij dat Piastri volgend seizoen naast Alexander Albon kan instappen in plaats van de worstelende Nicholas Latifi. Volgens RacingNews365 stapt Piastri mogelijk al eerder in: na zijn thuisrace in Canada zou Williams mogelijk afscheid nemen van Latifi.

The-Race betwist dat laatste dan weer. Latifi zelf vertelt deze publicatie ook te weten dat hij ‘de rest van dit seizoen in de auto zit’. Dat Latifi’s dagen geteld zijn, lijkt echter wel zeker. Net zoals alles erop wijst dat Piastri zijn vervanger wordt. De vraag lijkt zodoende alleen nog hoelang Latifi nog heeft bij Williams – en hoelang Piastri nog moet wachten op zijn Formule 1-debuut.

