Het team van Alpine begint steeds verder leeg te lopen. Nadat de Fransen in 2023 met de bezem door de directie gingen, rommelt het binnen het Formule 1-team. Technici Matt Harman en Dirk de Beer pakten eerder al hun biezen, nu is het adviseur Bob Bell die zijn ontslag heeft aangekondigd. Bell kent een lange carrière in de sport.

Bob Bell begon bijna dertig jaar geleden bij het toenmalige Bennetton (nu Alpine). Zijn belangrijkste verdienste kwam toen hij als technisch directeur ene Fernando Alonso twee wereldtitels bezorgde. Door het vertrek van Flavio Briatore was Bell in 2009 kortstondig teambaas. Na korte uitstapjes naar Mercedes en Marussia keerde hij in 2016 weer terug naar het team uit Enstone.

De laatste paar jaar fungeerde Bell vooral als adviseur voor het team van Alpine. Of zijn afscheid iets te maken heeft met de slechte prestaties van de afgelopen weken is niet duidelijk.

Bob Bell in zijn rol als technisch directeur voor het toenmalige Renault (Motorsport Images)

Slechte seizoensstart

Alpine kende een dramatische seizoensstart in Bahrein. Coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon voelden de bui al hangen tijdens de wintertest, hun A524 was niet vooruit te branden. Tijdens een teleurstellend raceweekend in Sakhir namen technici Matt Harman en Dirk de Beer afscheid van het team. Teambaas Bruno Famin heeft inmiddels een nieuwe technische staf aangewezen, waarbij welgeteld drie technisch directeuren het team erbovenop moeten helpen.

