Alpine heeft ‘belangrijke wijzigingen’ doorgevoerd aan de bolide voor 2023. Teambaas Otmar Szafnauer geeft toe dat zijn team op enkele gebieden nog achterloopt ten opzichte van de concurrentie, maar ook dat zal worden aangepakt.

Alpine eindigde na een sterk seizoen vierde bij de constructeurs. De Franse renstal wil echter binnen afzienbare tijd meedingen naar de titels en weet dat het daarvoor nog de nodige vooruitgang moet boeken. Pierre Gasly, die Fernando Alonso vervangt, heeft al hoge verwachtingen van zijn tijd bij Alpine en hoopt dat het team in 2023 derde eindigt bij de constructeurs, al dan niet beter.

Om daarin te slagen is Alpine al bezig om ‘enkele zaken te veranderen’, geeft teambaas Otmar Szafnauer aan. “Er zijn ook gebieden waar we tekortschieten ten opzichte van andere teams”, geeft Szafnauer toe.

Een van die gebieden zijn de simulaties om de racestrategie te bepalen. De instrumenten om zo’n strategie te bepalen op basis van allerlei factoren ‘schieten tekort’. “We missen een beetje op dat gebied”, erkent Szafnauer. “Hardware, software en wat mensen. Dus het zijn drie dingen”, legt de Alpine-teambaas de verbeterpunten van het team uit.

“We moeten dit verbeteren. En als we dit kunnen verbeteren, zal de auto sneller en beter zijn”, weet Szafnauer zeker. Alpine heeft voor de bolide van 2023 al ‘belangrijke wijzigingen doorgevoerd’ nadat het dit jaar last had van porpoising.

“We konden dat verminderen, maar dat ging ten koste van de prestaties. Anderen hadden dat ook kunnen verminderen, maar wilden ook hun performance niet opgeven”, doelt Szafnauer onder meer op Mercedes. “Zij gingen liever lobbyen bij de FIA om de regels te wijzigen zodat zij geen performance zouden verliezen maar wel van het porpoising af zouden komen.”