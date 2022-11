Na de vijfde uitvalbeurt van Fernando Alonso, en zijn frustratie daarover, heeft Alpine-teambaas Otmar Szafnauer het besluit van zijn team om prestaties boven betrouwbaarheid te stellen verdedigd.

Alpine besloot voor dit seizoen om alles op de performance van de krachtbron te gooien, aangezien daar de komende jaren niks meer aan verbeterd mag worden vanwege de motorbevriezing. Enkel ter bevordering van de betrouwbaarheid mogen er updates geïntroduceerd worden.

Alonso heeft dit seizoen meermaals de negatieve gevolgen van die keuze ondervonden, met de uitvalbeurt in Mexico als het meest recente geval. De tweevoudig wereldkampioen, die volgend jaar naar Aston Martin vertrekt, noemde het ‘frustrerend’ en zei dat Alpine ‘genoeg werk’ te verrichten heeft als het de betrouwbaarheid wil verbeteren voor 2023.

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer verdedigt de keuze van zijn team om de prestaties boven de betrouwbaarheid te stellen. “Dit gebeurde voordat ik er was”, doelt Szafnauer op het feit dat hij vorig jaar nog bij Aston Martin zat. “Maar ik denk dat het de juiste beslissing was op het gebied van de krachtbron.” Het team wilde ‘de kant van de prestaties opgaan’ omdat de krachtbron de komende jaren alleen nog op het gebied van betrouwbaarheid mag worden verbeterd.

“Wij hebben de bewuste keuze gemaakt om de performance flink op te schroeven en de betrouwbaarheidsproblemen later op te lossen, aangezien de FIA dat toestaat”, legt Szafnauer uit. “Maar we moeten niet vergeten dat we de motor niet met opzet onbetrouwbaar hebben gemaakt. Maar als je één kant op moet gaan, dan is het wel die van de performance omdat je daar tot en met 2026 niks aan kunt verbeteren”, aldus de Alpine-teambaas.

Alonso stelde na de race in Mexico dat zijn auto opvallend vaak tot de weinige uitvallers behoort vanwege de betrouwbaarheidsproblemen. Dat is puur toeval, geeft Szafnauer aan. “We zetten niet dezelfde mensen aan het werk voor een ‘Esteban-motor’ of ‘Fernando-motor’, ze wisselen elkaar af.”

Foto: Motorsport Images