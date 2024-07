Esteban Ocon spreekt Alpine aan op de achterstallige ontwikkeling van de afgelopen jaren. Zeker in 2024 kwam een gebrek aan performance aan het licht – de Franse renstal kende een dramatische seizoensstart en moet sindsdien de schade zien te beperken. Ocon, die deze week een nieuw contract tekende met Haas, is niet langer bang om zijn team voor de bus te gooien.

Sky Sports vroeg Esteban Ocon in aanloop naar de GP van België naar zijn nieuwe contract en de samenwerking met Alpine. De 27-jarige coureur heeft bijna vijf jaar lang voor de Franse ploeg gereden, maar kreeg voor seizoen 2025 geen nieuw contract aangeboden. Haas bood uitkomst en zet de Fransman volgend jaar naast rookie Oliver Bearman.

“Er waren andere opties”, bevestigde Ocon. De coureur uit Évreux geeft toe dat hij al langere tijd een transfer wilde maken. “Vanaf midden 2023 (ten tijde van het vertrek van teambaas Otmar Szafnauer, red.) hebben we met verschillende teams gesproken”, legde hij uit. “Bij Alpine heb ik gedaan wat ik moest doen; ik heb mijn eerste overwinning behaald. We hebben goede momenten gekend, maar ook wat moeilijkere.”

‘Lopen met problemen van vier jaar geleden rond’

Zeker in het huidige seizoen verliep de samenwerking met Alpine allesbehalve vlekkeloos – het team lag meerdere keren overhoop met Ocon en ook met teamgenoot Pierre Gasly boterde het niet. “Het is geen geheim dat het de laatste tijd frustrerend is geweest, zonder een goede auto”, aldus Ocon.

De Fransman lijkt de schuld bij het team te leggen. “Er is niet goed naar ons geluisterd”, zei hij fel. “Dat geldt voor mij, maar ook voor Pierre (Gasly, red.), Daniel (Ricciardo, red.) en Fernando (Alonso, red.). We hebben dingen over de auto gezegd die niet zijn aangepakt, niet zijn opgelost. Daardoor lopen we nog steeds met problemen van drie of vier jaar geleden rond. Dat kun je je in de Formule 1 echt niet veroorloven.”

