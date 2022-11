Alpine lijkt na een fantastisch resultaat in de Grand Prix van Brazilië zeker van plaats vier in het constructeurskampioenschap. Fernando Alonso wist zich naar de vijfde plek te knokken en Esteban Ocon nam genoegen met de achtste stek. Beide McLaren-coureurs vielen uit en dus lijkt plaats vier binnen voor Alpine.

Daniel Ricciardo zat door zijn crash met Kevin Magnussen in de openingsronde al snel weer in de garage en dus moest Lando Norris – zoals dit jaar wel vaker – de punten binnenslepen voor het team uit Woking. Helaas voor de Brit begaf Norris zijn McLaren het. Voor het eerst sinds Monaco 2017 haalden beide McLaren-coureurs de eindstreep dus niet.

De Alpine-mannen kenden ondanks een dramatisch verlopen sprintrace een fantastische hoofdrace. De twee kemphanen die het niet goed met elkaar kunnen vinden, werden na de derde sprint van het seizoen stellig toegesproken door teambaas Otmar Szafnauer: “We hebben beide coureurs duidelijk gemaakt dat als je duizenden mensen voor je hebt werken in Enstone je je dit gewoon niet kunt veroorloven. Volgens mij was de boodschap duidelijk’, doelt Szafnauer op een geweldig verlopen zondag. Vooral Fernando Alonso beleefde een fantastische middag en vocht zich van P17 naar P5. Ocon haalde vanaf de zestiende stek ook vier punten binnen en finishte P8.

Met nog tien ronden te gaan kwam het bevel aan Esteban Ocon dat hij zijn teamgenoot er langs moest laten, maar daar had hij weinig zin in: “Laat me proberen Vettel in te halen bij de herstart, dan kijken we er over een aantal rondes wel naar”, zei Ocon. Alonso liet echter niet met zich sollen en kon zijn teamgenoot al snel inhalen. De Spanjaard had door de safetycar-situatie een pitstop gemaakt en wisselde zijn gebruikte mediums in voor een nieuwe set softs. De tweevoudig wereldkampioen kon daardoor in de laatste fase van het race nog opklimmen naar die knappe vijfde stek.

Met een gerust gevoel reist Alpine af naar Abu Dhabi voor de laatste race van het seizoen. Plaats vier in het constructeurskampioenschap lijkt binnen voor de Fransen, maar Otmar Szafnauer juicht nog niet: “zeg nooit nooit.”