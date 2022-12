Alpine verwacht volgend jaar een betrouwbaardere krachtbron te hebben. Het team richt zich op het oplossen van enkele betrouwbaarheidsproblemen, al was de aandrijflijn daar niet altijd de oorzaak van.

Met de bevriezing van de motorontwikkeling, waardoor motorleveranciers enkel updates mogen introduceren om de betrouwbaarheid te verbeteren, besloot Alpine zich volledig te richten op de prestaties van de krachtbron. Die bleek dit seizoen in orde, maar de betrouwbaarheid leed daar wel onder.

Voor 2023 en de jaren daarna richten ze zich daarom op die betrouwbaarheid. Volgens Otmar Szafnauer hebben die betrouwbaarheidsproblemen een beter resultaat in het kampioenschap niet in de weg gezeten. “De vierde plek is waarschijnlijk waar we horen te staan”, zegt Szafnauer. “We hadden een aantal punten meer moeten hebben.”

“We hebben wat betrouwbaarheidsproblemen gehad, dus het lag niet aan de prestaties”, geeft Szafnauer toe. De Amerikaan kijkt er daarom naar uit om die betrouwbaarheid voor 2023 aan te pakken. “Deze mogen we voor de krachtbron oplossen, die dingen kun je veranderen. We zouden volgend jaar een betrouwbaardere krachtbron moeten hebben.”

Of dat alle problemen gaat oplossen voor Alpine, is nog maar de vraag. Szafnauer geeft namelijk aan dat sommige problemen ‘niet echt te maken hadden met de aandrijflijn’, maar met andere onderdelen. “We moeten die herontwerpen en oplossen.”

Voor nu wil Szafnauer vooral dat zijn team door blijft gaan met de stijgende lijn en hoopt hij dat de betrouwbaarheid de sleutel is tot betere resultaten. Fernando Alonso, die volgend jaar voor Aston Martin rijdt, gaf dit jaar al meermaals aan dat hij zo’n zestig punten was misgelopen door de betrouwbaarheid. “Ik weet niet hoeveel het precies is, maar het is absoluut een aanzienlijk aantal. Zeker in de dubbele cijfers. Dus in plaats van veertien hadden we er zeventig voor kunnen staan”, aldus Szafnauer.