Alpine zou het ‘ideaal’ vinden als Fernando Alonso niet alleen in haar Formule 1-auto rijdt, maar ook binnen afzienbare tijd in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship (WEC). Dat is dan wel áls, aangezien Alpine nog niet zeker is van een toekomst in het WEC.

Alpine is nu actief in de Hypercar-klasse van het WEC. Dat doen zij wel nog met een (licht aangepaste) LMP1 van Rebellion, wat voor dit seizoen nog wel toegestaan is maar vanaf 2022 niet meer. Dan moeten de fabrikanten echt met een eigen hypercar komen die aan de reglementen voldoet. Alpine overweegt om nog tot in ieder geval 2024 door te gaan in de topklasse van het endurance-kampioenschap, al is dat allesbehalve zeker. Mocht het toch het geval zijn, dan zou het WEC-team van Alpine graag Formule 1-coureur Fernando Alonso voor het WEC en dus ook de 24 uur van Le Mans willen lenen.

“Hij is een van de grootste ambassadeurs van de Renault-groep in de autosport”, zegt Laurent Rossi, de directeur van Alpine, tegen Autosport. “Het zou voor ons alleen maar logisch zijn om door te gaan tot na de Formule 1, wie weet wat ‘na de F1’ betekent voor hem. Als we in de lange-afstandsracerij blijven in de toekomst, dan zou het ideaal zijn om hem op een gegeven moment in het team te hebben.”

Lees ook: Le Mans: Debutant Frijns pakt zege in LMP2, één-twee Toyota bij hypercars

Afgelopen weekend waren Alonso en Esteban Ocon aanwezig op het Franse circuit. Zij mochten als onderdeel van een Alpine-parade over het 13,6 kilometer lange circuit rijden. Voor Ocon was dat in een GT4 van Alpine, maar Alonso kreeg de kans om een recente Formule 1-bolide rond te rijden op het circuit. Dat was een unicum: nog nooit reed er een Formule 1-auto over het Circuit de la Sarthe. Alonso is geen onbekende in de Franse stad Le Mans: de Spanjaard won in 2018 en 2019 met Toyota de legendarische 24 uur van Le Mans en kwam zo een stap dichterbij de Triple Crown. Hij moet daarvoor ‘alleen’ nog de Indy 500 winnen.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.