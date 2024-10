Eind september maakte het team van Alpine bekend dat het stopt met de productie van eigen Formule 1-motoren. De fabriek in Viry-Châtillon wordt omgebouwd tot een ‘hub voor straatauto-technologie’, en daarmee komt er een einde aan de Renault-krachtbron. “Geen makkelijke beslissing,” legde teambaas Oliver Oakes uit, die hoopt binnenkort een nieuwe leverancier aan te kondigen.

“Dit speelde al een tijdje, eigenlijk al voordat ik bij het team kwam,” zei Oakes tegen Formula1.com. De Brit werd gedurende de zomerstop aangekondigd als de vervanger van Bruno Famin. Dit bewijst maar weer dat Alpine organisatorisch in zwaar weer verkeert – Oakes is de derde teambaas in één jaar tijd. “Ik denk dat het geen makkelijke beslissing was, maar ik denk dat de essentie is dat we de beste motor in de auto willen,” legde hij uit. “We evalueren nu wat het beste is voor het team.”

“Ik ben er vrij zeker van dat we voor het einde van het jaar nieuws hebben,” verklapte Oakes. “Maar op dit moment loopt er nog een onderzoek.” De teambaas, die tot voor kort werkzaam was bij het opleidingsteam Hitech Grand Prix, blikte positief terug op zijn eerste maanden in de Formule 1. “Het was intens, maar ook erg leuk,” vertelde hij. “Het moge duidelijk zijn dat er nog veel werk te doen is.” Sinds Oakes de leiding heeft overgenomen in Enstone, heeft Alpine twee WK-punten gescoord. Daarmee staat de teller op dertien punten.

Samenwerking met Mercedes?

“De Formule 1 is vooral opwindend door al het jonge talent dat zich nu aandient,” vervolgde Oakes. “In ons geval denk ik dat we een goede line-up hebben.” Alpine verruilt Esteban Ocon volgend jaar voor reservecoureur Jack Doohan. Pierre Gasly blijft om de Australiër de fijne kneepjes te leren. “Het wordt een mix van jeugd en ervaring,” besloot de teambaas. “Dat is altijd goed om te zien.”

Volgens de laatste geruchten gaat Alpine straks samenwerken met Mercedes. Het Formule 1-team lobbyt bij verschillende fabrikanten, maar op aandringen van adviseur Flavio Briatore zouden de Duitse krachtbronnen favoriet zijn. Mercedes verliest per 2026 klantenteam Aston Martin – dat tegen die tijd een exclusieve deal aangaat met Honda – en staat open voor een nieuwe samenwerking met het team uit Enstone.

