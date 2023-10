De eerste vrije training van de Grand Prix van Mexico staat voor veel jonge coureurs rood omcirkeld in de agenda. Ze krijgen een kans van F1-teams om te tonen wat ze kunnen, terwijl de teams op hun beurt deels (of volledig) kunnen voldoen aan de regel om tweemaal een rookie in te zetten in een oefensessie. Maar hoe is dat voor een rookie zelf en hoe bereid een team de rookie voor?

Fred Vesti is vrijdag een van de jongelingen die in Mexico voor het eerst tijdens een Grand Prix-weekend in actie komt in een Formule 1-auto (check hier voor een overzicht van alle deelnemende rookies). Eerder mocht de 21-jarige Deen namens Mercedes al wel deelnemen aan de zogeheten Young Drivers’ test in Abu Dhabi.

“Maar mijn eerste vrije training ooit is wel anders, zo tijdens een GP”, blikt Vesti vooruit. “Ik heb hoge verwachtingen van mezelf, maar er is een lijst met dingen die ik moet doen voor het team. Dingen afvinken tijdens de sessie, daar focus ik me dus op.”

Vesti, de nummer 2 van het huidige Formule 2-kampioenschap, zal als rookie tijdens de vrije training plaatsnemen in de auto van George Russell. Hij heeft er zin in, maar beseft dat het ‘gewoon’ werk is. Dat blijkt ook uit de voorbereidingen van het team.

“Met behulp van de simulator hebben we alvast met Fred en de engineers van George een sessie gedaan in aanloop naar deze Grand Prix”, vertelt performance en simulator engineer Zhaoming Li. “Op die manier weet Fred ook hoe we communiceren, qua termen en woorden. Zo kan hij als rookie ons tijdens de vrije training zo goed mogelijk helpen met zijn feedback.”

Vesti, en alle andere rookies, moeten de beginselen van de Formule 1-bolide kennen om er goed in te kunnen rijden. “Om ervoor te zorgen dat hij goed voorbereid instapt, hebben we een pakket vol basisinformatie (slides en papieren, red.). Dat nemen we samen met de rookie door”, legt Holly Chapman (power unit engineer) uit. “Als ze dan iets ervarener zijn, komt er steeds meer informatie bij. Dat is maatwerk.”

Eenmaal in actie is er voor een rookie als Vesti tijdens een vrije training voldoende ruimte om feedback te geven én te krijgen. “Tussen de runs door is er tijdens de vrije training tijd om de data te bekijken en te bespreken. Zo kunnen we aan het vertrouwen werken van de jonge coureur, aangeven in welke bochten het misschien nog wat sneller of beter kan. En we kunnen de setup aanpassen. Maar wel zodanig dat het ook in ons plan past voor het hele weekend.”

