In 2022 werd de regel ingevoerd dat elk team minstens twee keer een rookie in moet zetten tijdens een vrije training. Beide auto’s moeten een keer afgestaan worden, maar dat mag wel aan dezelfde coureur zijn. Die rookies mogen uit elke raceklasse gehaald worden, zolang ze maar aan één eis voldoen: ze mogen maximaal twee races in de Formule 1 gereden hebben. Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher zou bijvoorbeeld niet meer tellen voor deze regel. Langzaamaan druppelen de namen binnen. Hieronder houden wij bij welke rookies voor de verschillende teams in actie komen in 2023.

Red Bull

Coureur(s): onbekend

Race(s): onbekend

Red Bull heeft nog niet aangekondigd welke rookies voor het team uit zullen komen dit jaar. Aan keuze is echter geen gebrek bij de Oostenrijkers, met zes Red Bull Junior-coureurs in de Formule 2 en Liam Lawson die bezig is aan een erg sterk seizoen in de Japanse Super Formula. Lawson is dan ook een logische kandidaat voor de training, net als F2-coureur Ayumu Iwasa, die verwikkeld is in een strijd om de top drie dit jaar.

Mercedes

Coureur(s): Frederik Vesti

Race(s): Mexico

Formule 2-coureur Frederik Vesti zal plaatsnemen in de auto van George Russell tijdens de eerste vrije training in Mexico. De Deen maakt sinds 2021 deel uit van de Mercedes Junior Academy. In die tijd werd hij vierde in de Formule 3 en negende in de Formule 2. In 2023 ontpopte Vesti zich echter als een goede kanshebber voor de titel in de Formule 2. Met vier overwinningen en drie podiums dit jaar is Vesti bezig aan een erg goed seizoen.

Ferrari

Coureur(s): onbekend

Race(s): onbekend

Ferrari heeft nog niet bekendgemaakt welke coureurs voor het team zullen rijden. De Italiaanse renstal heeft redelijk wat keuzes beschikbaar. Formule 2-coureur Arthur Leclerc, het jongere broertje van Charles, lijkt de grootste kanshebber. Ook testcoureur Robert Shwartzman, die al sinds 2017 aan het team verbonden is, is een logische keuze. Shwartzman kwam vorig jaar ook al twee keer uit voor het team in een vrije training. IndyCar-coureur Callum Ilott was jarenlang ook lid van de Ferrari Driver Academy en zou dus ook een optie kunnen zijn. Reservecoureur Antonio Giovinazzi heeft al drie jaar in de Formule 1 gereden en komt dus niet in aanmerking voor deze regel.

Aston Martin

Coureur(s): onbekend

Race(s): onbekend

Aston Martin heeft nog niet aangekondigd wie voor het team in de trainingen zal gaan rijden. Een voor de hand liggende keuze is reservecoureur Felipe Drugovich, die in 2022 kampioen werd in de Formule 2. De andere reservecoureur, Stoffel Vandoorne, valt niet binnen deze regel aangezien hij in 2017 en 2018 al volle seizoenen in de Formule 1 reed.

McLaren

Coureur(s): Pato O’Ward, Alex Palou*

Race(s): onbekend

McLaren kondigde in de zomerstop aan dat IndyCar-coureurs Pato O’Ward en Alex Palou weer vrije trainingen voor het team zullen rijden, net als in 2022. Een week later werd echter bekend dat Palou zich teruggetrokken heeft uit zijn contract met McLaren voor 2024. Wat dat betekent voor deze trainingssessie is nog niet bekend, maar het lijkt logisch dat hij die dus ook niet meer zal verrijden.

Technisch gezien heeft McLaren al één keer een rookie in een training ingezet. Aangezien Oscar Piastri dit jaar zijn debuut maakte in de Formule 1, viel hij tijdens de eerste race van dit seizoen nog binnen de regel. Desondanks lijkt McLaren van plan om twee keer een nieuwe coureur in te zetten. Vanwege een deal met Aston Martin kan McLaren dit jaar ook een beroep doen op de reservecoureurs van hun Britse collega’s. Felipe Drugovich zou dus ook nog een logische kandidaat voor McLaren kunnen zijn.

Alpine

Coureur(s): onbekend

Race(s): onbekend

Alpine heeft nog geen coureurs aangekondigd als rookies voor dit jaar. Reservecoureur Jack Doohan lijkt de meest logische optie. Doohan rijdt dit jaar in de Formule 2 en doet daar een serieuze gooi naar de top drie. Een andere Alpine Junior-coureur in die competitie is Victor Martins, die één overwinning en zes podiums op zijn naam heeft kunnen zetten. Martins is dus ook een sterke kandidaat voor een training bij Alpine.

Williams

Coureur(s): onbekend

Race(s): onbekend

Williams heeft nog geen namen aangekondigd voor de trainingen van dit jaar. Net als McLaren heeft ook Williams technisch gezien al een deel van de regel vervuld, aangezien Logan Sargeant de eerste race van dit jaar nog telde als rookie. Wat betreft andere coureurs zijn de keuzes enigszins beperkt. De Williams Driver Academy bestaat op dit moment vooral uit Formule 3-coureurs, wat voor veel teams toch een stap te ver lijkt te zijn. W Series-kampioen Jamie Chadwick rijdt ook onder de vleugels van Williams, dus zij komt nog wel in aanmerking. Vanwege de banden met Mercedes is het ook mogelijk dat Mercedes Junior-coureur Vesti voor Williams in actie zal komen.

Alfa Romeo

Coureur(s): onbekend

Race(s): onbekend

Alfa Romeo heeft nog niemand aangekondigd voor de rookie trainingen dit jaar. Reservecoureur Theo Pourchaire is de meest logische kandidaat. Pourchaire wordt gezien als een van de grootste talenten in de Formule 2. De afgelopen twee seizoenen werd hij afgetroefd door Piastri en Drugovich, maar dit jaar is hij de grote favoriet voor de titel. De Fransman is al enkele jaren verbonden aan het opleidingstraject van Sauber en lijkt dan ook praktisch gegarandeerd van een kans in een Alfa Romeo.

Haas

Coureur(s): Oliver Bearman

Race(s): Austin

Ferrari Junior-coureur Oliver Bearman zal tijdens de race in Austin plaatsnemen in een Haas. De Formule 2-coureur wordt gezien als een van de grote talenten binnen het junioren traject op weg naar de Formule 1. In 2021 won hij de titel in zowel de Duitse als de Italiaanse Formule 4-kampioenschappen. In zijn debuutjaar in de Formule 3 eindigde hij als derde, slechts zeven punten achter de kampioen. Dit seizoen laat hij opnieuw een sterke prestatie zien tijdens zijn eerste jaar in de Formule 2, met drie overwinningen, twee pole positions en nog een extra podiumplek. Bearman zal ook op een ander moment nog een training rijden voor Haas, naar alle waarschijnlijkheid tijdens het laatste raceweekend van het seizoen, in Abu Dhabi.

Door te kiezen voor Bearman lijkt Haas voorbij te gaan aan reservecoureur Pietro Fittipaldi. De kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi is al sinds 2019 test- en reservecoureur van Haas. De Braziliaan kwam in 2020 tweemaal in actie voor het team tijdens een race nadat Romain Grosjean door een ernstige crash niet beschikbaar was.

AlphaTauri

Coureur(s): onbekend

Race(s): onbekend

AlphaTauri heeft nog geen rookies aangekondigd voor 2023. Dankzij Nyck de Vries heeft ook dit team technisch gezien al voldaan aan een deel van de regels voor dit jaar. Net als Red Bull heeft ook het zusterteam genoeg keuze aan junioren om in een auto te zetten om de tweede helft van de verplichting te vervullen. Het zou kunnen dat het team ervoor kiest om andere rookies in te zetten dan Red Bull. Daardoor komen bijvoorbeeld ook Formule 2-coureurs als Enzo Fittipaldi, Dennis Hauger en Zane Maloney in aanmerking voor de trainingen van AlphaTauri. Alle drie de coureurs staan momenteel in de top tien in de Formule 2.