De Formule 1-teams en coureurs genieten nu van een welverdiende zomerstop, maar na drie weken rust zullen ze direct terugkeren met een heuse triple-header. De Grand Prix van Italië volgt na de Nederlandse Grand Prix en is bij fans zeer geliefd.

Het circuit van Monza staat bekend als de ‘temple of speed‘. Niet gek, aangezien op dit historische Italiaanse circuit de hoogste topsnelheden van het seizoen behaald worden. Met snelheden van soms wel 350 km/u scheuren de twintig coureurs over het start/finishstuk. Het is tevens de kortste Grand Prix van het jaar. De coureurs leggen 53 rondes af op het 5,793 kilometer lange circuit.

Dit jaar mogen de tifosi, die voor een geweldige sfeer zorgen, weer aanwezig zijn, al is dat wel in beperkte mate.

Bovendien kan je op Monza de tweede sprintkwalificatie van het seizoen bijwonen. Het weekendschema is aangepast vanwege de sprintkwalificatie en dus kan je op de vrijdag al genieten van de eerste échte actie met de kwalificatie om 18:00 uur. De zaterdag begint met de tweede vrije training waarna om 16:30 uur de lichten uitgaan voor de sprintkwalificatie, die de startvolgorde voor de race op zondag bepaalt.

Wie denkt dat Monza enkel saaie optochten oplevert, kwam vorig bedrogen uit. Pierre Gasly mocht zichzelf een Formule 1-winnaar noemen terwijl Carlos Sainz met de McLaren en Lance Stroll met de Racing Point naar het podium reden in een waar spektakelstuk.