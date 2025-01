Tot de komst van Mattia Binotto afgelopen zomer als nieuwe teambaas gaf Alessandro Alunni Bravi op het circuit leiding aan Stake F1 Sauber. Als ‘tussenpaus’ droeg hij bij aan de transitie naar Audi. Deze week werd bekend dat zijn rol is uitgespeeld. Maar van wrok is geen sprake. “Samen met mijn vrouw naar de supermarkt, heerlijk.”

(Dit verhaal verscheen in 2024 in FORMULE 1 Magazine, editie 18)

Terug naar eerder dit seizoen, zomaar ergens tijdens een Grand Prix. Terwijl de inmiddels bij Alpine in de Formule 1 teruggekeerde Flavio Briatore zich overdreven druk gebarend door de paddock beweegt, doet een relaxte Alessandro Alunni Bravi binnen in alle rust zijn verhaal in een van de hospitality-ruimtes van het langzaamste team op de grid. Twee Italianen, maar het contrast had niet groter kunnen zijn: de een flamboyant, de ander kalm en ontspannen.

Dat laatste komt ook naar voren als Alunni Bravi vertelt over de persoon achter de Formule 1-teambaas. Of in dit geval: team representative (daarover zo meer). “Mensen beelden zich misschien in dat je als teamleiding in de Formule 1 ook maar van privéjet naar privéjet gaat. Maar dat is niet zo, hoor.”

Hij vervolgt: “Ik heb, wat ik noem, een normaal leven: ik woon in Zwitserland, niet in een of ander enorm groot huis, maar in een normaal appartementje ergens in Lugano. En ik ga altijd lekker samen met mijn vrouw naar de plaatselijke supermarkt. Ik ken haar ook al sinds 1992, van school. Normal guy, normal life.”

Zo licht hij meteen maar even zijn eigen doopceel, op even vriendelijke als kalme toon. Zoals hij dat overigens altijd doet in de Formule 1, ondanks dat de resultaten van zijn team nou juist alle aanleiding geven tot stress, wanhoop en chagrijn. Of zelfs een combinatie van al dat voorgaande.

Manager

Terwijl Alunni Bravi vertelt, gaan de gedachten terug naar ruim anderhalf jaar geleden. De dan 48-jarige Italiaan, onder andere bekend als advocaat, voormalig F2-teambaas en oud-manager van coureurs als Stoffel Vandoorne en Robert Kubica is actief in een directiefunctie bij Sauber. En dan is daar in januari 2023 ineens de aankondiging dat hij de nieuwe teambaas wordt.

Hoewel, teambaas? Team representative.

En ja: dat klinkt niet alleen vaag, dat is vaag.

Noem het vertegenwoordiger, noem het afgevaardigde; het zijn bepaald geen omschrijvingen die passen bij iemand die vanaf dat moment elk raceweekend de leiding heeft over een Formule 1-team. De échte baas heet achter de schermen in eerste instantie dan ook Andreas Seidl, de man die de rol van McLaren-teambaas besloot te verruilen voor een functie als CEO bij Audi’s Formule 1-project. Na zijn ontslag afgelopen zomer is Mattia Binotto de nieuwe eindverantwoordelijke. De oud-teambaas van Ferrari heeft, meer dan Seidl, ook tijdens raceweekenden fysiek bij het team de touwtjes in handen genomen.

Was Alunni Bravi al die tijd als team representative dan als een slager zonder mes? Als soldaat met klappertjespistool? Als ridder zonder zwaard? Zo extreem is het nou ook weer niet. Maar een tussenpaus, ja, dát dus wel. Zonder wrok, klinkt het al snel nadat hij aan tafel is aangeschoven. Hij wist en weet zijn rol en is oprecht betrokken bij het wel en wee van Sauber en de succesvolle transitie naar Audi. Of dat nu met Seidl als CEO is of Binotto.

Onvermijdelijk gaat het al snel over het sportief zo teleurstellende seizoen. Een uitdagend jaar, nietwaar? Het ontlokt Alunni Bravi een minzame lach, een knik met het hoofd. Daarna volgt een eerlijk antwoord. “Jouw omschrijving van ons seizoen klinkt nog vriendelijk, bedankt. Het was en is namelijk méér dan uitdagend.”

De Italiaan vervolgt: “Het is niet wat we ervan hoopten en niet wat we ervan hadden verwacht, dat lijkt me duidelijk. Jammer is het wel, we werken hard. Kijk naar de performance (rijgedrag, red.) en het resultaat. In het begin van het seizoen, zo’n vijf, zes races, was dat eerste er wel. Maar helaas dat tweede niet. En sinds het voorjaar, zo in de periode na de Grand Prix van Japan, bleek dat de concurrenten verder waren dan ons. Ze liepen door upgrades op ons uit. Dat is de realiteit. Maar we hebben geen moment de moed verloren, op zoek naar upgrades en betere resultaten.”

Helaas voor Alunni Bravi, de rest van het team en de nieuwe Audi-bazen bleek in 2024 al vrij gauw dat de fraai en rap ogende gifgroene bolide niet veel meer was dan een spreekwoordelijke tandeloze tijger. Overigens in die beeldspraak dan wel een tijger met een imposante reeks namen. Of verwarrende reeks, zo u wilt. Want is het nou Stake F1? Stake F1 Sauber? Kick Sauber? Of toch Sauber-Audi?

Afscheid

Hij grijnst; de brij aan teamnamen is ook bij de renstal zélf een heikel punt. Mede afhankelijk van gokregelgeving in bepaalde landen verschilt de naam per weekend nogal eens. In dit geval houden we het maar even op Sauber-Audi. Al was het maar omdat 2026 steeds dichterbij komt en daarmee dus ook de definitieve intrede van Audi in de Formule 1. En, minstens zo belangrijk, het onvermijdelijke afscheid van Sauber dat ermee samenhangt.

“Sauber is en blijft hoe dan ook een geweldige naam in de Formule 1, een renstal vol historie en bijzondere verhalen. Ik voel me vereerd daar deel van uit te maken”, stelt Alunni Bravi, betrokken als hij is. Want hij mag dan kalm zijn in doen en laten, de zo typische Italiaanse passie voor autosport woekert ook flink in hem.

Formule 1 is een passie. “Afsluiten van de sport, van het team, dat zit er bij mij nooit in. Je staat altijd ‘aan’, zeker als er meerdere races achter elkaar zijn.” Hij haalt de schouder op. “Het is een mate van betrokkenheid, dat is nu eenmaal zo. Dat helpt je ook met elkaar beter te worden.”

En ontspanning, La dolce vita? Vrij vertaald: ‘het goede leven’. Geen Italiaan die je daar het belang van hoeft uit te leggen. Genieten, dat is belangrijk. Ook Alunni Bravi doet dat graag, met vrouw en zoon, van thuisland Italie en ook de bergen van Zwitserland. Maar voor alles is een tijd en plaats, zo blijkt.

“Ontspanning? Daar is na het seizoen nog wel alle tijd voor. Nu even niet.” Eerst hard werken, wil hij er maar mee zeggen. En dán genieten. Bijvoorbeeld, zoals hij doet, door er met zijn familie op te trekken of door fanatiek te tennissen. Of – het bloed kruipt waar het niet gaan kan – door racen. Historische rally’s, daar mag je hem altijd voor wakker maken.

Klassieke auto’s

Zo nam Alunni Bravi twee jaar geleden bijvoorbeeld deel aan de Mille Miglia, een wedstrijd voor klassieke auto’s van Brescia naar Rome en weer terug. Het evenement is een moderne variant van een rally die tussen 1927 en 1957 – uitgezonderd de oorlogsjaren – zo’n 24 keer plaatsvond.

Meer nog dan louter liefhebber of autosportgek is hij vooral een kenner van het reilen en zeilen. Alunni Bravi heeft in de Formule 1 bijvoorbeeld zijn sporen al lang verdiend bij Sauber, hij is veel meer dan alleen een tussenpaus zonder wrok. “In juli 2017 ben ik begonnen bij het team, eerst als adviseur. Ik kwam tegelijk binnen met Fred Vasseur.” Enkele jaren later werd hij in een directiefunctie bij de Zwitserse renstal de eindverantwoordelijke voor financiën, IT, marketing, communicatie en HR. Veelzijdig en flink ontwikkeld dus. “Ontwikkeling is goed. Daarom moet je ook stappen zetten. Anders sta je letterlijk en figuurlijk stil.”

Het begeleiden van coureurs als Kubica en Vandoorne, samenwerking op managementgebied met ART (met Nicolas Todt en toen ook al met Fred Vasseur), het leiding geven aan een Formule 3000-team (Coloni); voorbeelden te over van gevarieerde werkzaamheden door de jaren heen. Net als het zijn van teambaas van een GP2/Formule 2-team (Trident) én een rol binnen de organisatie van de WRC rally in Sardinië; de liefde voor vier wielen spat er vanaf.

Weer is daar die grijns bij de man die ook nog eens afgestudeerd advocaat is. “Tja, ik vind nu eenmaal veel dingen leuk. En ik heb vele mooie herinneringen aan al die takken van autosport overgehouden.”

Daar specifiek één uitpikken, vindt hij naar eigen zeggen lastig. “Al blijft het bijzonder hoe Fred Vasseur en ik erin slaagden bijvoorbeeld vlak na onze komst Alfa Romeo als titelsponsor te strikken, als hoogwaardig partner. Dat is een hele mooie samenwerking geweest, net als de transitie naar Audi een succes gaat zijn.”

