De Amerikaanse computerchipfabrikant AMD verlaat Ferrari voor Mercedes. Het logo van de technologiegigant zal vanaf 2020 op de W11 van Mercedes te zien zijn. De afgelopen twee jaren prijkte AMD op de Ferrari-bolides.

Het Amerikaanse AMD prijkte van 2002 tot 2012 en de afgelopen twee jaren op auto’s van Ferrari, maar verlaat het Italiaanse team nu voor de buren van Mercedes. Daar neemt het de plek van Qualcomm in. “We zijn verheugd dat AMD onze partner is geworden. We kijken uit naar de samenwerking, terwijl we geavanceerde oplossingen verkennen om onbenut potentieel te ontgrendelen”, klinkt het bij Toto Wolff.

In een Formule 1 waar data steeds belangrijker wordt, hoopt AMD bij te dragen aan de successen van Mercedes. “We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Mercedes. Mercedes is een team dat voorop loopt op het gebied van technologie en met wie we een gezamelijk doel hebben om innovatie en prestaties te leveren, zowel in de fabriek als op het circuit”, vertelt John Taylor van AMD.

Nu AMD Ferrari verlaat voor Mercedes, zal het team uit Maranello op zoek moeten naar een nieuwe technologiepartner. Vorig jaar kende Ferrari problemen met een andere sponsor. Toen kwam Mission Winnow, een onderdeel van tabaksproducent Philip Morris International, in opspraak voor vermeende tabaksreclame.

