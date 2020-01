Unilever wisselt Williams in voor McLaren

Het zong al enige tijd rond dat de naam Rexona in het nieuwe seizoen niet meer op de auto van Williams te zien zou zijn. Het team heeft dat nu zelf ook bevestigd nu bekend is geworden dat Rexona’s moederbedrijf Unilever een sponsordeal heeft gesloten met McLaren.

De afgelopen 5 jaar trokken Williams F1 en Unilever samen op. Rexona kreeg een prominente plek op de auto, de twee partijen bestierden ook een partnerschap voor de Engineering Academy. Williams nam na het rampzalige seizoen afscheid van PKN Orlen, het Poolse bedrijf volgt Robert Kubica naar Alfa Romeo.

Williams weet zich wel gesteund door Michael Latifi, zijn zoon Nicholas krijgt een stoeltje voor 2020 en daar staat een ongetwijfeld flinke impuls van Sofina Foods tegenover. Ook koffiemerk Lavazza werd gestrikt als sponsor.

Deurtje verder

Ondertussen heeft Unilever een nieuwe partner gevonden. De Nederlands-Britse onderneming gaat een deurtje verder naar McLaren waar opvallend genoeg ook weer een Engineering Academy gestart wordt. “”We zijn beiden bedrijven met een globale reputatie van innovatie, inspiratie en een leidende rol in de tech-industrie”, laat McLaren-baas Zak Brown noteren. “Dit partnerschap staat ons toe kennis en expertise te delen en verder te ontwikkelen als bedrijf. We kijken er naar uit.”

In welke vorm Unilever op de auto te zien zal zijn is nog niet bekendgemaakt. Unilever heeft uiteraard een uitgebreide stal aan merken waar het uit kan kiezen zoals bijvoorbeeld Andrélon, Lipton, Ola, Zwitsal of misschien wel Unox.

McLaren Racing is delighted to announce a new multi-year technical partnership with @Unilever, starting in the 2020 #F1 season. Read more ⬇️

— McLaren (@McLarenF1) January 10, 2020