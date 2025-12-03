Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac zal zijn eerste livery onthullen tijdens de Super Bowl, de finale van de Amerikaanse NFL. Dat maakte het team woensdag bekend. Dat Cadillac de nadruk wil leggen op zijn Amerikaanse roots is al een tijdje bekend, en met deze onthulling kiest het team voor het grootste podium van de Verenigde Staten. Vorig jaar keek een recordaantal van 128 miljoen mensen naar de Super Bowl.

De Super Bowl is veel meer dan alleen de finale van de nationale American Football-competitie. Het is tevens een spectaculaire show, met halftime-optredens van de grootste muziekartiesten en de allerduurste reclamespotjes. Het Formule 1-team van Cadillac heeft een plekje in de uitzending bemachtigd om de livery voor 2026 te lanceren. “Naast het breken van kijkcijferrecords is de Super Bowl de drijvende kracht achter gesprekken over cultuur”, aldus het team in een officieel persbericht. “Het is een van de weinige sportevenementen die precies op de grens tussen sport, cultuur en entertainment bewegen, volledig in lijn met de missie van Cadillac.”

“De Super Bowl is een van de zeldzame momenten in de Amerikaanse cultuur waarop sport, entertainment en storytelling samenkomen”, reageerde Dan Towriss, CEO van het Formule 1-team. “Dit geeft ons de kans om Cadillac te presenteren op een podium dat weerspiegelt wie we zijn. We zijn trots op ons Amerikaanse erfgoed en willen ons als zodanig profileren, met lef en innovatie. Dit is nog maar het begin, maar het is een moment waar ik ongelooflijk trots op ben.”

LEES OOK: Teams richten blik op 2026: Aston Martin en Alpine onthullen presentatiedata

Cadillac kreeg begin dit jaar groen licht om vanaf 2026 deel te nemen aan de Formule 1. Deelname onder de Andretti-naam werd eerder afgepoeierd, maar met steun van moederbedrijf General Motors slaagde Cadillac alsnog voor de keuring. Vanaf 2029 opereert het als fabrieksteam met een eigen motor; tot die tijd vertrouwt het op Ferrari als leverancier. Routiniers Valtteri Bottas en Sergio Pérez werden aangetrokken als coureurs.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.