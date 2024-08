Liberty Media ligt onder een vergrootglas. De Antitrust Division van de Amerikaanse overheid heeft namelijk aangekondigd nader onderzoek te doen naar de eigenaar van de Formule 1. Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de afwijzing van het Amerikaanse Andretti als elfde team op de grid.

Andretti, onder de noemer Andretti-Cadillac, kwam in 2023 met een bod om als elfde team op de Formule 1-grid plaats te nemen. De FIA keurde het plan van het Amerikaanse potentiële team goed, maar Liberty Media had het laatste woord. De eigenaar van de koningsklasse voelde er echter niks voor om een elfde team toe te laten, en gaf als voornaamste reden op dat Andretti-Cadillac geen competitief team zou zijn.

Naar verluidt was dat echter niet het hele verhaal. Liberty wees Andretti ook af, omdat een elfde team de Formule 1 minder waard maakt. De autosport wordt zo namelijk minder exclusief. Ook waren de andere teams niet enthousiast over nog een concurrent op de grid, vooral omdat het prijzengeld daardoor ook door elf teams verdeeld zou worden.

Liberty werkt mee aan onderzoek

Liberty-CEO Greg Maffei bevestigt in een officiële verklaring dat de Amerikaanse overheid inderdaad een onderzoek is gestart. “We zijn van plan om volledig mee te werken aan dat onderzoek, inclusief elk gerelateerd verzoek om informatie”, zei Maffei tijdens een telefoongesprek tegen de internationale media. “We geloven dat onze beslissing, van F1, in overeenstemming was met alle toepasselijke Amerikaanse antitrust-wetten.”

“We hebben de beweegredenen voor deze beslissing ten opzichte van Andretti in eerdere verklaringen gedetailleerd uiteengezet”, gaat Maffei verder. “We zijn zeker niet tegen het idee dat uitbreiding verkeerd is. Er is een methodologie voor uitbreiding die goedkeuring vereist van de FIA en de F1 en beide groepen moeten voldoen aan de criteria. En we staan er zeker voor open dat nieuwkomers een aanvraag indienen en mogelijk worden goedgekeurd als aan die eisen wordt voldaan.”

