Andrea Kimi Antonelli, de 18-jarige Formule 2-coureur, is aangewezen om Lewis Hamilton op te volgen; de jonge Italiaan tekende zaterdag een contract met Mercedes. Ondanks de eer die daarmee gepaard gaat, heeft Antonelli duidelijk gemaakt dat hij zichzelf niet ziet als een ‘vervanger’. Antonelli wil zijn reputatie beschermen en hoopt ‘gewoon’ de volgende Mercedes-coureur te worden.

Tijdens een persconferentie benadrukte Andrea Kimi Antonelli dat het onmogelijk is om iemand als Lewis Hamilton te vervangen. “Lewis (Hamilton, red.) is een legende in deze sport en heeft zoveel bereikt in zijn carrière”, zei hij. Toen Antonelli geboren werd, stond Hamilton aan de vooravond van zijn eerste seizoen met McLaren. Sindsdien heeft de 39-jarige Engelsman honderdvijf Grands Prix en zeven titels gewonnen. “Ik wil niet gezien worden als zijn vervanger, ik ben gewoon de volgende Mercedes-coureur”, vervolgde Antonelli.

Mercedes-teambaas Toto Wolff sloot zich aan bij Antonelli’s commentaar. Hoewel hij erkent dat niemand Hamilton kan vervangen, vertrouwt hij erop dat Mercedes wel kan voortbouwen op zijn succes. “Als we Russell en Antonelli een auto kunnen geven die races en kampioenschappen kan winnen, moeten we de erfenis van Hamilton kunnen voortzetten,” voegde hij eraan toe.

Imagine telling this kid he'd be replacing Lewis Hamilton at Mercedes one day…



Don't be afraid to dream big 💭 pic.twitter.com/kdWbkLkaG7 — ESPN F1 (@ESPNF1) August 31, 2024

