Max Verstappen, maar ook de coureurs van Mercedes (met name Lewis Hamilton), McLaren én Ferrari; allen mogen op basis van de derde vrije training hopen op pole position voor de Grand Prix van Italië. De laatste oefensessie toont in Monza aan dat de top van het veld dicht bij elkaar zit over één ronde.

Zaterdagochtend gaat het eerst nog over de aankondiging dat Kimi Antonelli vanaf 2025 Mercedes-coureur is. Al snel gaat vervolgens de blik op de actualiteit, de motoren voor VT3 worden gestart. Halverwege de sessie verschilt de top-7 (McLaren, Mercedes en Ferrari met twee auto’s, Red Bull met Verstappen) slechts drietienden van elkaar. En dat ook nog eens op twee verschillende bandencompounds: vier coureurs op zacht, drie op medium. Het is tekenend voor de vermoedelijke spanning in de kwalificatie later op de dag. Op het nieuwe asfalt doet medium als compound verrassenderwijs weinig onder voor zacht.

Het is in de derde vrije training zoals gebruikelijk een kwestie van finetunen, laatste aanpassingen proberen en nog even oefenen met slipstreams. Nadat onder anderen Russell, Piastri en Verstappen de grenzen van de baan opzoeken en daar soms iets overheen gaan, is het tijd voor lange runs. Daarin maakt Verstappen, net als vrijdag, een goede indruk. Zijn racepace is behoorlijk te noemen, maar de vraag blijft of Red Bull het zondag met dezelfde banden minstens zo lang kan volhouden als rivaal McLaren.

Gevaarlijk

Met de zachte banden onder de bolides rijden Leclerc en Piastri elkaar in de slotfase van de sessie nog even gevaarlijk in de weg en tonen Hamilton en Russell opnieuw snelheid. Verstappen meldt problemen met de balans van de auto en komt niet verder dan P6.

McLaren geldt op basis van de absolute snelheid nog steeds als favoriet voor de kwalificatie, voor Verstappen en Red Bull lijken de kansen meer in de racepace te zitten. Op basis van VT3 én de minieme verschillen vallen ook Ferrari en uiteraard Mercedes – met Hamilton dit weekend in Italië al twee keer bovenaan de tijdenlijst – niet uit te vlakken.

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

Uitslagen

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!