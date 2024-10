In aanloop naar de GP van Italië werd de vervanger van Lewis Hamilton officieel gepresenteerd. Andrea Kimi Antonelli, het 18-jarige talent uit de Mercedes-kweekvijver, debuteert in 2025 in de Formule 1. Ondanks dat hij zijn auto tijdens zijn eerste vrije training met de Silver Arrows in de prak reed, wil Antonelli – die eerst zijn normale rijbewijs nog moet halen – Russell volgend jaar verslaan.

“Die eerste ronde was echt emotioneel, vooral met alle Italiaanse fans op de tribunes,” blikte Antonelli terug op zijn vrije training in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Maar daarna begon ik me een beetje te misdragen. Gelukkig krijg ik nog twee kansen, in Mexico en Abu Dhabi.” De jonge Italiaan maakte op Monza gebruik van de W15 van George Russell, zijn toekomstige teamgenoot bij Mercedes.

‘Volgend jaar wil ik hem verslaan’

“Russell was allesbehalve blij met mijn crash, maar we kunnen goed met elkaar opschieten en hij geeft me waardevol advies,” vervolgde Antonelli. “Maar volgend jaar wil ik hem verslaan!” Voordat het zover is, moet Antonelli echter eerst zijn rijbewijs halen. Nadat Max Verstappen in 2015 zonder roze pasje debuteerde in de Formule 1, heeft de FIA de regels aangescherpt. Daarom heeft Antonelli een praktijkexamen geboekt voor het einde van het jaar.

“Ik heb nog geen rijbewijs,” bevestigde de 18-jarige coureur. “Ik heb wel een auto thuis, maar die heeft nogal wat schade. Het voelt een beetje vreemd om te weten dat ik naar de Formule 1 ga zonder rijbevoegdheid, maar ik hoop gewoon dat ik in december slaag voor mijn praktijkexamen.” Ook als Antonelli zakt voor zijn examen, is de kans groot dat de FIA een uitzondering maakt voor het jonge talent.

