De 18-jarige Andrea Kimi Antonelli reed in Mexico-Stad opnieuw een vrije training voor het team van Mercedes. Het was de tweede keer dat de toekomstige vervanger van Lewis Hamilton een trainingssessie voor zijn rekening nam. Na een vroege crash tijdens zijn optreden in Monza, deed Antonelli het in Mexico een stuk rustiger aan. “Ik reed niet eens op de limiet,” verdedigde hij zijn twaalfde tijd.

Terwijl George Russell de tijdschema’s aanvoerde tijdens de eerste sessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez, moest Antonelli zich tevreden stellen met de twaalfde tijd. De Mercedes-protegé stapte in de auto van Lewis Hamilton en wilde de vrije training het liefst afronden zonder enige schade te berokkenen. Op Monza schoot hij immers tijdens zijn eerste sessie in de Formule 1 al na een paar ronden van de baan.

LEES OOK: Uitslag eerste vrije training GP Mexico 2024

“Het ging veel beter dan in Monza,” reageerde een opgeluchte Antonelli achteraf. “Ik reed vandaag veel rustiger; ik wilde geen risico’s nemen. We hebben gewoon een nette sessie gereden, waarbij ik de auto en de banden wat beter heb leren begrijpen. Ik voelde dat ik niet eens op de limiet zat,” vertelde hij trots. “Dat was mijn eigen keuze; het ging vandaag vooral om een nette sessie.”

Beschadigde vloer

Toch ging het niet geheel van een leien dakje voor de jonge Italiaan. In de openingsfase van zijn tweede vrije training reed hij over wat puin op de baan, waarbij de vloer van de W15 flink beschadigd raakte. “Ik had het niet echt gezien,” gaf Antonelli eerlijk toe. “Dat heeft behoorlijk wat schade opgeleverd, maar gelukkig heb ik nog wel een paar ronden kunnen rijden.”

LEES OOK: Overwoog Alonso een overstap naar Red Bull? ‘Laat zien hoe hongerig hij is’

“Het was mijn allereerste keer op dit circuit,” besloot hij. “Ik heb daardoor veel kunnen leren en weer een beetje vertrouwen kunnen opbouwen. Op de zachte band merkte ik dat de auto heel veel grip heeft, ook omdat ik daarvoor vooral longruns op de harde band heb gedaan.” Volgend jaar debuteert Antonelli officieel bij het team van Mercedes en neemt hij het stokje over van Lewis Hamilton.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!