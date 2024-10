Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat er wel degelijk gesprekken zijn geweest met Fernando Alonso over een eventuele samenwerking met het Oostenrijkse team. Volgens de Britse teambaas overwoog Alonso verschillende opties, voordat hij zijn contractverlenging bij Aston Martin ondertekende. Horner heeft alleen maar lovende woorden voor de Spanjaard over.

Fernando Alonso maakte in april bekend nog zeker tot 2026 bij Aston Martin te blijven. Toch was het besluit van de Spanjaard niet vanzelfsprekend. Volgens Christian Horner ging Alonso eerder dit jaar nog bij Red Bull langs om een mogelijke samenwerking te bespreken.

“Op dat moment was het contract van Sergio (Pérez, red.) nog niet verlengd. Omdat Fernando een doorgewinterde speler is, wil hij altijd al zijn opties weten”, onthult Horner aan het Britse Express. “Tussen hem en zijn manager en adviseur van vele jaren, Flavio (Briatore, red.), testen ze altijd de markt. Het laat zien hoe hongerig en competitief hij is.”

Nog steeds in topvorm

Red Bull besloot in juni om het contract van Pérez te verlengen. De Red Bull-teambaas heeft desondanks nog altijd lovende woorden over voor Alonso. “Hij is nog steeds in topvorm (op 43-jarige leeftijd, red.) en dat laat zien dat leeftijd slechts een getal is. Hij is nog steeds een zeer capabele Grand Prix-coureur en als hij de middelen krijgt, weet ik zeker dat hij vooraan zou rijden”, aldus Horner. “Het is ongelofelijk hoe lang hij meegaat, hoe competitief hij is en wat voor capaciteiten hij heeft. Twee wereldkampioenschappen doen hem geen recht. Hij had er meer moeten winnen.”

