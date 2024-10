Fernando Alonso moest zich donderdag ziek melden voor zijn mediaverplichtingen in aanloop naar de GP van Mexico. De Spaanse vedette zou eigenlijk aanschuiven tijdens de officiële persconferentie van de Formule 1, ook omdat hij in Mexico-Stad zijn vierhonderdste GP rijdt. Het was al bekend dat hij tijdens de eerste vrije training vervangen wordt door Felipe Drugovich.

De media in Mexico-Stad moesten het donderdag doen met Charles Leclerc en Guanyu Zhou; Fernando Alonso meldde zich ziek voor een officieel persmoment. Het is onbekend waar de tweevoudig wereldkampioen precies last van heeft. Mogelijk speelt hoogteziekte een rol – Mexico-Stad en het Autódromo Hermanos Rodríguez liggen ruim tweeduizend meter boven de zeespiegel.

Tijdens de eerste vrije training kan de Spaanse vedette nog even herstellen – Aston Martin maakte eerder al bekend dat voormalig Formule 2-kampioen Felipe Drugovich in de auto van Alonso mag stappen. Hopelijk is de 43-jarige coureur daarna fit genoeg om zelf achter het stuur te kruipen. Alonso rijdt dit weekend zijn vierhonderdste Grand Prix, een nieuw record in de Formule 1.

Mijlpaal

“Het is leuk om dat te bereiken,” zei Alonso eerder tegen het Duitse Autosport. “Uiteraard zijn kampioenschappen en racezeges belangrijker, maar tegelijkertijd laat het mijn liefde voor de sport zien en de discipline die ik heb moeten opbrengen om meer dan twintig jaar op een zeer hoog niveau te presteren.” Op 4 maart 2001 debuteerde Alonso in de koningsklasse met Minardi. Coureurs als Oscar Piastri, Liam Lawson en Franco Colapinto moesten toen nog geboren worden!

“Ik heb al bereikt waar elke coureur van droomt,” vervolgde Alonso. “Ik ben wereldkampioen geworden en heb ongelooflijke ervaringen opgedaan met de beste coureurs op de beste circuits. Nog eens vierhonderd races rijden zal lastig worden, maar hopelijk heb ik er nog minstens veertig of vijftig voor de boeg,” besloot hij.

