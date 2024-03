McLaren kan positief terugkijken op het weekend in Melbourne – het benutte de kans om zich direct achter concurrent Ferrari te plaatsen. Een comfortabele derde en vierde plek bewijzen dat McLaren op dit moment de derde beste auto op de grid heeft. Volgens teambaas Andrea Stella valt er echter nog meer te winnen en is het gat met de scuderia snel te dichten.

Van alle teams met een Mercedes-krachtbron (inclusief Mercedes) heeft McLaren tot nu toe het meeste succes. In de eerste twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië was het nog vechten voor de derde plek, maar in Melbourne liet het team uit Woking concurrenten Mercedes en Aston Martin ver achter zich. Met een uitgeschakelde Max Verstappen waren alleen de Ferrari’s te hoog gegrepen. Als het aan Andrea Stella ligt, hoeft ook dat niet lang meer te duren.

Lando Norris leek af en toe de pace te hebben om de rode bolides bij te benen, maar moest zich uiteindelijk neerleggen bij de derde plaats. “Het had geen zin om Lando risico’s te laten nemen”, legde Andrea Stella achteraf uit. “Zij (Ferrari, red.) hebben een snellere auto.”

Suzuka

Op Suzuka zou daar nog wel eens verandering in kunnen komen. Stella erkent dat het Japanse circuit kansen biedt voor Lando Norris en Oscar Piastri. “Ferrari is sneller, maar niet zoveel sneller”, concludeerde hij. “Ze zijn binnen handbereik, wat goed nieuws is voor Japan. Het circuit heeft meer bochten op hoge snelheid.” De MCL38 zou hier tijd kunnen winnen aangezien de SF-24 van Ferrari vooral snel is in de langzame bochten.

