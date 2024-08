McLaren-teambaas Andrea Stella is er nog steeds van overtuigd dat hij beide coureurs gelijkwaardig moet behandelen. Nu Lando Norris regerend kampioen Max Verstappen kan uitdagen voor de titel, roepen veel experts dat de 24-jarige Brit moet worden voorgetrokken. Ondanks de ‘kampioenswaardige’ prestaties van Norris, wil Stella echter geen eerste coureur aanwijzen.

“Lando Norris is het kampioenschap zeker waardig”, zei Andrea Stella vrijdag op een persconferentie. “Hij presteert nu al op het niveau van de grote wereldkampioenen. Natuurlijk gaat nog niet alles perfect, maar dat is ook vaak de schuld van het team.” De Italiaan prijst Norris voor zijn verantwoordelijkheid, zelfs in situaties waarin het team juist beter had kunnen presteren.

Wat betreft de rolverdeling binnen het team is Stella van mening dat het concept van een duidelijke nummer één coureur niet de juiste benadering is. “Wij racen liever met eerlijkheid en integriteit”, legde hij uit. “Daarna zien we wel wat er uit deze aanpak voortkomt.” Met nog tien races te gaan ziet Stella wel een reële kans voor Norris om voor het wereldkampioenschap te strijden. Als het erop aankomt, wil hij daarom best overwegen om de jonge Brit voor te trekken, al moet dat wel goed overlegd worden.

“Als we als team toch een kant moeten kiezen, zullen we dat altijd eerst moeten bespreken”, lichtte hij toe. “Dan stappen we naar Oscar (Piastri, red.) en vragen we hem van tevoren of hij bereid is om Norris te helpen. Zolang dat maar vóór een race gebeurt; niemand mag voor verrassingen komen te staan. Het is niet zo simpel als: ‘We kiezen een nummer één en werken dan dienovereenkomstig’. Ik zou dit liever genuanceerd houden en het meer situatiegericht aanpakken”, besloot hij.

