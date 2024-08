Lando Norris staat aan de vooravond van de GP van Nederland – als grootste titelrivaal van kampioen Max Verstappen begeeft de McLaren-coureur zich in het hol van de leeuw. Norris wil positief blijven over zijn kansen in het wereldkampioenschap, al realiseert hij zich ook dat het puntenverschil met de Nederlander groot is. Wat kan hij verbeteren in deze tweede seizoenshelft?

In de laatste races voor de zomerstop was Lando Norris vaak kritisch op zijn eigen prestaties. Mercedes wierp zich op als een geduchte tegenstander, waardoor de McLaren-coureur niet altijd kon maximaliseren ten opzichte van rivaal Max Verstappen. “Ik vecht voor het kampioenschap”, zei Norris in aanloop naar het raceweekend in Zandvoort. “Natuurlijk ben ik dan niet blij als ik niet goed genoeg presteer. Ik moet nota bene Red Bull én Max Verstappen verslaan.”



Al met al kijkt Lando Norris tevreden terug op de eerste seizoenshelft, ondanks dat hij af en toe kostbare foutjes heeft gemaakt. “Ik ben nog steeds verheugd over dit seizoen, maar er zijn ook races geweest waarbij ik te veel punten heb weggegeven. Wanneer je tegen een coureur als Verstappen racet, kun je je bepaalde dingen gewoon niet veroorloven.” Zodoende twijfelt de 24-jarige Brit over zijn kansen in het constructeurskampioenschap.

“Voor het team is de titel echt binnen handbereik”, verzekerde hij. McLaren is slechts 42 punten verwijderd van Red Bull. “Voor mezelf is het ook zeker mogelijk, maar tegelijkertijd zie ik ook dat het nog heel veel punten zijn”, voegde hij eraan toe. Verstappen heeft een voorsprong van 78 punten opgebouwd. “Ik blijf positief, maar ik weet dat het een flinke uitdaging is”, vervolgde Lando Norris. “Vorig jaar presteerden we heel goed op Zandvoort, dus hopelijk kunnen we meteen goed van start gaan.”

De winnaar van de GP van Miami geeft toe dat er altijd nog dingen verbeterd kunnen worden binnen het team. “Het is niet alsof er bepaalde dingen slecht gaan, we moeten gewoon zorgen dat alles perfect gaat”, besloot hij.

