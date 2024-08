Wie is de naaste rivaal van Max Verstappen? Volgens de Nederlander zelf is het moeilijk om één coureur aan te wijzen, nu het veld zo dicht op elkaar zit. Toch wijst Verstappen er wel eentje aan, betreffende de stand in het kampioenschap. Ook onthult de Limburger wat hij heeft geleerd van de Hollandse leeuw.

McLaren en Mercedes hebben het gat naar Red Bull overbrugd, waardoor meerdere coureurs momenteel tijdens elke race meedoen om de overwinning. Verstappen werd daarom tijdens de persconferentie in Zandvoort gevraagd wie hij als zijn naaste rivaal ziet. “Als je naar het kampioenschap kijkt, dan zit Lando (Norris, red.) het dichtstbij”, vertelt de Nederlander. “Maar recentelijk winnen meerdere coureurs steeds races. Het zit zo dicht op elkaar. De auto in het juiste venster krijgen, maakt echt het verschil. Het is daarom moeilijk om hier echt een antwoord op te geven.”

Verstappen is daarom nog totaal niet bezorgd over een titelstrijd. “Ik denk nog niet over Abu Dhabi na”, was de Red Bull-coureur eerlijk. “Ik wil gewoon de auto verbeteren, want dat maakt het leven voor ons wat makkelijker. Als we meer performance uit de auto kunnen krijgen, dan wordt alles makkelijker. We willen de situatie van de laatste paar races achter ons laten, en weer competitief worden.”

‘Kill your prey‘

De drievoudig wereldkampioen rijdt al een tijdje met het logo van een leeuw op zijn helm. Verstappen onthulde welke les hij van het nationale dier van Nederland heeft geleerd. “Kill your prey“, antwoordde de Nederlander grappend. “Ik weet het eigenlijk niet, het (dier, red.) wordt ook in verband gebracht met mijn land. En ik ben er in gegroeid.”

