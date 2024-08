Kan Liam Lawson dan toch alvast zijn racepak gaan aantrekken? Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft de Nieuw-Zeelandse coureur de garantie dat hij in 2025 in een Formule 1-stoeltje zit. Marko onthult echter nog niet of Lawson dan de teamgenoot van Max Verstappen of Yuki Tsunoda wordt.

Liam Lawson maakte vorig seizoen als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo veel indruk. Zo reed de Nieuw-Zeelander tijdens de lastige Grand Prix van Singapore, zijn derde race in een Formule 1-wagen, netjes de punten in. Sinds de terugkeer van Ricciardo bij Visa RB zit Lawson weer op het reservebankje bij Red Bull. Helmut Marko heeft echter goed nieuws voor de Nieuw-Zeelander.

“Hij zit volgend jaar zeker in één van onze auto’s”, vertelt de 81-jarige Marko aan de Kleine Zeitung. De Red Bull-adviseur zei eerder al dat er in september knopen worden doorgehakt over de toekomst van de Nieuw-Zeelander. Of Lawson dan bij Red Bull of Visa RB terechtkomt, dat onthult de Oostenrijker nog niet.

Pérez of Ricciardo?

Een factor bij de teamkeuze voor Lawson is namelijk hoe goed Sergio Pérez presteert tijdens de tweede seizoenshelft. De Mexicaan zit al een tijdje in een vormdip, maar kreeg van zijn team vlak voor de zomerstop te horen dat hij nog een laatste kans krijgt. “Als Checo zijn normale snelheid constant kan tonen, dan zijn we tevreden. Maar hij heeft altijd van die schommelingen, ofwel in de kwalificatie of in een bepaald gedeelte van de race. Hij is niet constant en dat is het probleem”, legt Marko uit. “Laten we eerst kijken wat hij laat zien.”

Mocht Pérez zijn Red Bull-stoeltje houden, dan vervangt Lawson waarschijnlijk Ricciardo bij Visa RB. Afgelopen juni werd namelijk bekend dat Visa RB-coureur Yuki Tsunoda ook in 2025 nog voor de renstal racet.

