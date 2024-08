Helmut Marko heeft goed nieuws voor Liam Lawson. De Red Bull-adviseur onthult dat de Nieuw-Zeelander in september een kans zal krijgen. Deze kans zal niet gelijk in de RB20 zijn, want Marko neemt Sergio Pérez voorlopig in bescherming.

Aan het begin van de zomerstop onthulde Red Bull dat Sergio Pérez sowieso nog het seizoen bij de Oostenrijkse renstal mag afmaken. De aankondiging kwam onverwacht, want vele kenners dachten toch echt dat de dagen van de Mexicaan bij Red Bull waren geteld. Het was in ieder geval slecht nieuws voor Liam Lawson, die nog altijd zonder een stoeltje zit.

LEES OOK: Helmut Marko onverbiddelijk: ‘Liam Lawson moet binnenkort naar Visa RB’

“Het is een moeilijke tijd voor iemand als Liam, vooral omdat hij (in 2023 als vervanger van Ricciardo, red.) onder zeer moeilijke omstandigheden in de auto sprong en het heel goed deed”, erkent ook Helmut Marko, tegenover ESPN. Wel heeft de Oostenrijker gelijk goed nieuws voor de Nieuw-Zeelander. “We schatten hem hoog in en hij zal zijn kans krijgen. Wacht maar af. In september (wanneer Red Bulls optie op Lawson afloopt, red.) krijg je een antwoord.”

Marko verdedigt Pérez

Naast goed nieuws voor Lawson heeft Marko ook een verklaring voor het alsmaar groeiende gat tussen Max Verstappen en Pérez. Volgens de Red Bull-adviseur komt het door de moeilijk te hanteren RB20. “We geloven dat we (de auto, red.) stabieler voor hem kunnen maken,” legde Marko uit. “Onze discussie ging niet alleen over de coureurs, maar ook over wat we kunnen doen om de situatie te verbeteren. We moeten proberen om de auto gemakkelijker te besturen te maken.”

LEES OOK: Opinie: Red Bull gokt met Pérez, ommezwaai op basis van angst

De Oostenrijker lijkt vervolgens zelfs Pérez een beetje in bescherming te nemen. “Teamgenoot zijn van Max is niet het leukste in de Formule 1. Checo heeft zijn verdiensten, hij heeft races gewonnen”, aldus Marko. “Hoe moeilijker het is om met de auto te rijden, hoe meer het verschil met Max naar voren komt, omdat hij (Verstappen, red.) zo’n geweldig talent is.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!