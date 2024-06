Helmut Marko laat er geen gras over groeien. Waar de Oostenrijker eerst onverschillig bleef over de line-up van Visa RB, was hij na de Spaanse Grand Prix onverbiddelijk. Volgens Marko moet Daniel Ricciardo ‘binnenkort’ plaatsmaken voor Liam Lawson. Doorstromen naar Red Bull is geen optie meer voor de 36-jarige Australiër, die de afgelopen weken geregeld te wensen overliet.

LEES OOK: Verstappen kijkt uit naar ‘spannende’ GP in Oostenrijk: ‘Orange Army trots maken’

Liam Lawson kennen we nog van de vijf races die hij in 2023 reed namens het toenmalige AlphaTauri – de reservecoureur moest een geblesseerde Daniel Ricciardo vervangen. Lawson gooide hoge ogen tijdens zijn debuut en wacht sindsdien op zijn kans om permanent in te stappen in de Formule 1. Een permanente wissel met Ricciardo ligt het meest voor de hand – de honey badger kon zich dit jaar maar zelden meten met teamgenoot Yuki Tsunoda en kan inmiddels niet meer doorstromen naar hoofdteam Red Bull.

LEES OOK: Liam Lawson klaar met reserverol binnen Red Bull: ‘Kan overal gaan rijden’

‘Stoeltje is binnenkort voor Liam Lawson’

Ricciardo staat al enige tijd onder druk. Meerdere fans en experts hadden de Australiër allang vervangen door Liam Lawson. Voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries moest vorig jaar na tien matige Grands Prix het veld ruimen – Ricciardo heeft inmiddels negen races gereden. Helmut Marko denkt dat het niet lang meer hoeft te duren voordat de achtvoudig racewinnaar ook geslachtofferd wordt.

“De aandeelhouders hebben duidelijk gemaakt dat Visa RB een juniorteam is, dus daar moeten we ons ook naar gedragen”, zei Marko onlangs tegen Kleine Zeutung. “Het doel was eerst om te kijken of Ricciardo door kon schuiven naar Red Bull – dat stoeltje is nu voor Pérez, dus dat gaat niet meer door. We moeten binnenkort weer een jonge coureur inzetten. Dat is natuurlijk Liam Lawson.”

Lees hier alles over de aankomende Grand Prix van Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).