Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander is recordhouder op de befaamde Red Bull Ring – al vier keer klom hij hier naar de bovenste trede van het podium. Dit weekend hoopt hij daar een vijfde zege aan toe te voegen, al bereidt hij zich wel voor op een ‘spannende’ race. De drievoudig wereldkampioen hoopt op de Orange Army te kunnen rekenen voor de nodige support.

De Grand Prix van Oostenrijk is als vanouds een thuisrace voor Red Bull – stercoureur Max Verstappen stelde zijn team maar zelden teleur op het befaamde circuit. Sinds 2018 heeft hij de winst hier slechts twee keer uit handen gegeven. Ook vorig jaar was de Nederlander weer heer en meester in Spielberg. Verstappen kijkt uit naar de de race en de mogelijkheid op een vijfde zege. Tot nu toe is de Grand Prix in Mexico City de enige race die hij vijf keer wist te winnen.

‘Hectisch weekend’

“De mensen zijn altijd heel gastvrij in Oostenrijk”, laat Verstappen weten middels een officieel persbericht. “Het landschap en de bergen zijn geweldig en het is altijd goed om de fans van de Orange Army hier te zien en echt de steun van de tribune te voelen. Dit weekend staat weer in het teken van de sprintrace, dus het zal ongetwijfeld een hectisch weekend worden. De kwalificatie is hier altijd heel close dus het is belangrijk om de afstelling van de auto meteen goed te hebben.”

In het huidige seizoen kan Verstappen niet langer vertrouwen op de beste auto – Red Bull ging er in Spanje al vanuit dat McLaren over het snelste materiaal beschikt. Gelukkig heeft Verstappen een troef achter de hand. “Het circuit leent zich goed voor veel inhaalacties, dus ik weet zeker dat het een spannende wedstrijd gaat worden”, aldus de drievoudig wereldkampioen. “Hopelijk kunnen we de fans dit weekend trots maken en met een nieuwe overwinning naar huis gaan.” Voor de toeschouwers is het vooral te hopen dat ze een oranje poncho meenemen – de laatste weerberichten voorspellen immers niet veel goeds.

